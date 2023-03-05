Замість удачі залучають тільки зайві неприємності: п’ять "важких" жіночих імен

В імені криється наша сила і наша слабкість

Ім’я — це не просто набір літер, а потужний "інструмент", за допомогою якого можна впливати на життя людини. Одні вважаються вдалими і приносять своїм власникам удачу й добробут, інші ж навпаки — тільки залучають в життя проблеми та негаразди.

Експерти-езотерики визначили 5 жіночих імен, власниці яких змушені постійно боротися проти цілого світу. Те, що іншим людям дається просто так, вони часто вимушені буквально "вигризати зубами". Що це за "важкі" імена, розповідає unian.

#1. Надія

Ці жінки занадто часто покладаються на долю — замість того, аби докладати зусиль до побудови свого ідеального життя та вирішення поточних проблем. Надійки часто не можуть визначитися, що саме їм потрібно, тому воліють не робити ніякого вибору взагалі. Зрозуміло, що нічим хорошим це зазвичай не закінчується.

#2. Людмила

Проблема цих жінок у тому, що вони надто прив’язуються до кожної дрібниці і навіть до проблем, як би дивно це не звучало. Якщо щось стається, Людмила — перша, хто кидається все "розгрібати". І даремно — нехай би інші теж підключилися до порятунку світу. Крім того, на жаль, ці жінки занадто емоційні та піддатливі стресу ц депресії. Це теж робить їх слабкими в очах долі, тому на їхній вік зазвичай випадає чимало турбот.

#3. Ірина

Це ім’я містить занадто велику частку чоловічої енергетики і це помітно впливає на життя Ірини: вона сильна, мужня та самостійна… але через це постійно самотня. Ці жінки звикли боротися з вибриками долі, але часом підніжок від неї аж забагато і тоді Іра ризикує спіткнутися та впасти. А підвестися буває геть непросто.

#4. Олександра

Парні імена, які можуть носити і чоловіки, і жінки — це точно не найкращий з можливих варіантів. У цьому випадку також ідеться про сильну чоловічу енергетику, яка заважатиме Саші пізнавати себе й вливатися у життя правильно. Ці жінки часто не можуть зрозуміти, хто вони і яке в них призначення. Вони зазвичай агресивні й зайняті мільйоном справ одночасно — словом, роблять усе, аби тільки не думати про те, для чого ж вони народжені і чому життя таке складне.

#5. Віра

По-перше, у цього імені немає інших форм, які б захищали власниць від негативу в житті. Нумерологи радять обирати довгі імена, в яких будуть скорочені та пестливі форми — це допомагає "розряджатися" у складних ситуаціях. По-друге, Віри — дуже легковажні. Один необдуманий крок тягне за собою цілу низку проблем і вирішуючи одну, ці жінки відразу натрапляють на другу. Було б непогано вийти з цього замкненого кола, але для цього їм доведеться неабияк постаратися й змінити свої звички, що часом дуже непросто.

Раніше ми розповідали, що від дня вашого народження теж залежить те, яким буде ваше життя. Кожне число в місяці має власне значення і вони ніколи не повторюються.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю.