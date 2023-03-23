У магнітному полі Землі утворилася дірка: сонячний вітер принесе магнітну бурю

Магнітна буря триватиме кілька днів

Незважаючи на те, що наприкінці березня Землю накриють дві потужні магнітні бурі, 24 числа також не варто розслаблятися. Цього дня розпочнеться магнітна буря, яка триватиме до 26 березня.

Про це сказано на порталі Spaceweather. Її причиною буде сонячний вітер, який просочується крізь магнітне поле Землі.

Тріщина у магнітному полі Землі відкрилася кілька годин тому. Це дозволило впливам сонячного вітру накопичитися і до 24 числа розпочати свій негативний вплив на Землю. Ця буря буде класу G3, тобто потужною, і триватиме до 26 березня. Найбільш відчутною вона буде 24 та 25 березня, але до кінця дня 25 березня почне слабшати.

Нагадаємо, що магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі на сонячну активність, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Утворюються вони, коли з околицями нашої планети зіштовхуються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Сонце викинуло у бік Землі темну плазму. Це спровокувало магнітну бурю 19-21 березня.