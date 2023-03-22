До цього були "квіточки": на Землю насуваються дві найпотужніші магнітні бурі
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Кінець місяця буде непростим
Тільки Землю "відпустила" чергова магнітна буря, як на горизонті видніються ще одразу кілька. І не аби які, а такої потужності, якої не було вже досить давно.
"Телеграф", ґрунтуючись на даних вчених, публікує розклад потужних магнітних бур, що залишилися.
Найпотужніші бурі у березні слід очікувати 26, а потім 27 березня. Варто зазначити, що їхній К-індекс дорівнюватиме 7 і 6 балам відповідно. Вони будуть найпотужнішими не лише цього місяця, а й за досить тривалий проміжок часу. До цього К-індекс бур не перевищував 5 балів.
Що собою представляють магнітні бурі
Магнітні бурі — це обурення геомагнітного поля Землі, які тривають від кількох годин до кількох діб. Утворюються вони, коли з околицями нашої планети зіштовхуються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.
Хто може відчути на собі їхню дію
Під час активності магнітних бур, деякі метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати головний біль, біль у ділянці серця, суглобів та спини. Крім того, обережним у ці дні необхідно бути і громадянам із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на початку квітня очікується новий сплеск геомагнітної активності.
Також ми повідомляли, що розклад магнітних бур на квітень.