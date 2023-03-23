В магнитном поле Земли образовалась дыра: солнечный ветер принесет магнитную бурю

Магнитная буря продлится несколько дней

Несмотря на то, что в конце марта Землю накроют две мощные магнитные бури, 24 числа тоже не стоит расслабляться. В этот день начнется магнитная буря, которая продлится до 26 марта.

Об этом сказано на портале Spaceweather. Ее причиной будет солнечный ветер, который просачивается сквозь в магнитном поле Земли.

Трещина в магнитном поле Земли открылась несколько часов назад. Это позволило воздействиям солнечного ветра накопиться и к 24 числу начать свое негативное влияние на Землю. Эта буря будет класса G3, то есть мощной, и продлится до 26 марта. Наиболее ощутима она будет 24 и 25 марта, но к концу дня 25 марта начнет слабеть.

Напомним, что магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли на солнечную активность, которые могут длиться от нескольких часов, до нескольких дней. Образуются они, когда с окрестностями нашей планеты сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Солнце выбросило в сторону Земли темную плазму. Это спровоцировало магнитную бурю 19-21 марта.