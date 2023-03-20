До Землі мчить темна плазма від Сонця: чекайте магнітну бурю

Геомагнітне поле Землі піддалося спалаху на Сонці

До кінця березня очікується ще дві магнітні бурі, але зараз Земля також перебуває під впливом спалахів на Сонці. Потужність магнітної бурі невисока, проте метеозалежні люди можуть відчути погіршення самопочуття.

Як повідомляється на порталі Meteoagent, магнітна буря продовжиться з 19 по 21 березня. Виною всьому викид темної плазми на Сонці, який стався 17 березня і досяг нашої планети лише зараз.

Сьогодні, 20 березня, і завтра, 21 березня, магнітна буря буде середньої потужності з К-індексом 4 бали. На порталі Space Weather прогнозують, що буря буде класу G1 і її наслідки на Землі будуть малопомітними. Повідомляється, що аналогічне виверження минулого тижня викликало полярні сяйва на обох кінцях нашої планети.

Але, незважаючи на невелику потужність, обурення геомагнітного поля Землі на сонячний спалах, метеочутливі люди можуть відчути погіршення самопочуття. До них належать вагітні, пенсіонери та люди з хронічними захворюваннями. Також можливі перебої зі зв’язком та збої у роботі техніки.

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