Магнітних бур стане більше: фахівці попередили про наближення непростих років

Сонце рухається до піку своєї активності

Сонячна активність у найближчі роки перебуватиме на високому рівні через наближення до пікової точки свого циклу, що загрожує більш частими магнітними бурями.

Як йдеться в огляді Space Weather Live, згідно з розрахунками пік активності випаде на середину 2025 року, а до того часу спостерігатиметься зростання випадків появи сонячних плям і рівня випромінювання.

При цьому зазначається, що торік сильно зросла кількість сонячних спалахів — якщо 2021 року їх було понад 400, то 2022 року цей показник перевищив 2000.

Ці явища могли б мати сильні негативні наслідки для Землі, якби не магнітне поле, яке захищає планету від дії сонячних викидів.

Втім, це може призводити до виникнення магнітних бур, які, за даними геологічної служби США, можуть впливати на роботу енергомереж, систем зв’язку та точної електроніки.

Їхній вплив на людину науково не підтверджено, а фахівці ставляться до популярних переконань вкрай скептично.

"В умовах великого міста трамвай, який повз вас проїжджає, створює обурення магнітного поля набагато більше, ніж будь-яка магнітна буря", — пояснив доктор фізико-математичних наук В’ячеслав Пилипенко.

Своєю чергою лікар-терапевт Лев Авербах зазначає, що найчастіше погіршення самопочуття через магнітні бури викликані не "метеозалежністю", а іншими проблемами. Крім того, він додав, що такого діагнозу навіть не існує і поставити його може хіба некомпетентний лікар. Фахівець не виключив, що проблема може критися в банальному самонавіянні.

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