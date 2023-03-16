У квітні чекайте багато магнітних бур: відомі головні дати

Спалахи сонячної активності прогнозуються протягом усього квітня

У квітні очікується кілька потужних магнітних бур. Одна з них накриє Землю першого дня місяця, а решта відбудуться протягом квітня.

На порталі "Факти ICTV" назвали дати магнітних бур. Усього очікується п’ять магнітних бур, під час яких метеозалежним людям слід бути обережними.

Через тиждень після 1 квітня відбудеться ще дві магнітні бурі – 7 та 10 числа. Їхня інтенсивність буде слабкою, але все одно метеозалежні люди можуть відчути погіршення самопочуття.

У середині місяця, 18 квітня, очікується магнітна буря сильної інтенсивності. Цього дня можливі збої у роботі зв’язку та техніки. Активність бурі припаде на другу половину дня.

Остання магнітна буря у квітні відбудеться 20 числа. Пік обурення геомагнітного поля Землі припаде на першу половину дня.

Для довідки: магнітна буря є сильним обуренням геомагнітного поля нашої планети. Її тривалість може сягати як кількох годин, так і кількох діб. Важливо, що сплеск геомагнітної активності може впливати на поведінку тварин і навіть виводити з ладу електронну техніку. Крім того, метеозалежні люди цими днями можуть відчувати погіршення самопочуття.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, якого числа в березні відбудеться потужна магнітна буря. Її інтенсивність оцінюють у 7 балів.