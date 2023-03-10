Справжні скиглії та мамині синочки: імена чоловіків, які постійно на все скаржаться

З ними важко вжитися, бо власники цих імен завжди мають на що понарікати

Ім’я відіграє величезну роль у житті кожної людини. Вважається, що від нього частково залежить, наскільки вона буде щасливою та як складатиметься її життя загалом. Одні імена називають щасливими — їхні власники вміють добиватися бажаного, чого б це їм не коштувало; інші ж не настільки "вдалі" — люди-носії таких імен значно частіше зазнають невдачі у певних сферах життя.

Серед чоловічих імен "слабкими" вважаються Олег, Павло, Микита та Мирон. Ці чоловіки постійно на щось скаржаться і майже ніколи не бувають задоволеними тим, що мають. Їх вважають справжніми скигліями, передає Ukr.Media.

Олег

У цього імені є багато позитивних якостей. Серед них, наприклад, справжній дар красномовства та переконливості, енергійність, працьовитість, залізна логіка та гострий розум. Але їх всі важко помітити через один єдиний мінус: постійне ниття. Ці чоловіки жити не можуть без того, аби не поскаржитися на щось. Причому це можуть бути як серйозні речі, які надокучають усьому людству, так і абсолютно несуттєва дрібничка, на яку хтось інший взагалі навряд чи звернув би увагу. На жаль, власники цього імені всередині зовсім не такі мужні, якими хочуть здаватися.

Павло

Головний мінус цього хлопця — постійне порівняння себе з іншими. Він увесь час думає про те, чим він гірший і через це постійно ниє. Не сказати, щоб у Павла було погане життя — зазвичай власники цього імені досить успішні, просто вони від природи "запрограмовані" на пошук недоліків. А ще — дуже заздрісні. Так і виходить, що всі навколо начебто й кращі, але ж тільки він заслуговує на все найкраще — от вам і готовий сценарій для чергової сцени, яку ввечері закатає Павло.

Микита

З характером цим чоловікам точно не пощастило: вони з дитинства зациклені на негативних сторонах життя, тож ні дня не проходить без їхнього ниття з того чи іншого приводу. Ця звичка лишається з ними на все життя і в дорослому віці особливо сильно заважає Микитам досягати нових вершин. Цікаво, що ці чоловіки зазвичай мають неабияку популярність серед дівчат, проте йдеться скоріше про короткі інтрижки, а не щось серйозне. У більшості випадків це не та людина, на яку можна покластися. Дуже ймовірно, що в кризовій ситуації він просто відвернеться, а потім буде скаржитися, що все склалося не так, як він хотів.

Мирон

Ці хлопці надзвичайно наївні. Це прямо таки головна їхня риса характеру. Вони завжди стараються допомогти іншим, навіть якщо так лише зашкодять собі. Згодом до них доходить, що вони зробили щось неправильно і могли вийти з тієї чи іншої ситуації зі значно меншими втратами, через що у них починається справжня істерика. Ниття і скарги для Мирона — улюблена частина діалогу. Точніше, переважно монологу. А вся проблема криється, як ми вже казали, у його наївності та доброті.

Раніше "Телеграф" розповідав про 5 важких жіночих імен. Їхні власниці змушені постійно боротися проти цілого світу і буквально "вигризати зубами" те, що іншим дається просто так.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю