Они страшны в гневе: имена мужчин со взрывным характером

Владельцы этих имен бывают очень непредсказуемыми

Наши имена скрывают в себе много ценной информации. Считается, что они наделяют человека определенными чертами характера. Причем как хорошими, так и плохими. Идеальными мужчинами, например, становятся обладатели пяти популярных имен, тогда как другую четверку называют настоящими нытиками, которые только то и делают, что жалуются на все вокруг.

Сегодня мы расскажем о пяти мужских именах, владельцы которых носят достаточно сложный характер. Таких называют "бомбами замедленного действия" – они могут "взорваться" в любой момент без видимых причин. О ком именно идет речь, рассказывает Ukr.Media.

Александр

Эти мужчины выглядят упорными, целеустремленными и очень принципиальными. Они очень практичны и надежны, но есть и обратная сторона медали: Александры очень вспыльчивы, а порой даже жестоки. Если им что-то не нравится — жди беды, потому что молчать и сидеть, сложа руки, они не будут. Мужчина с таким именем — настоящая пороховая бочка. С ними нужно быть очень осторожными, потому что в гневе они действительно очень страшны и могут натворить глупостей.

Игорь

Начнем опять же с хорошего: Игорь — харизматичный и трудолюбивый. Он — настоящий оптимист, который верит в справедливость мира и всегда надеется на лучшее. Однако, когда это "лучшее" где-то задерживается, он готов разрушить все вокруг, потому что его ум в таком случае перенапрягается и на первый план выходят эмоции. В основном — негативные. В плохом настроении этот человек способен разрушить все, что выстраивал годами и никакие извинения после этого не отменяют того факта, что с ним следует быть максимально осторожными.

Геннадий

Спокойные и рассудительные личности, которые не позволяют эмоциям брать верх над ними. Однако случается, что даже малейшая мелочь может разрушить вдребезги все их надуманное спокойствие — в такие моменты из них вырываются все эмоции, которые долго и нудно скрывались от посторонних глаз. Тем, кто будет рядом с Геннадием в этот момент, не позавидуешь. Под горячую руку может попасть любой — от любимого человека до совершенно незнакомых лиц, которые оказались не в то время не в том месте.

Марат

Эти мужчины кажутся приветливыми и добродушными, но это не совсем так: у них как две личности — разные "личины" для разных случаев. В один момент они добрые и улыбчивые, в хорошем настроении, а уже через секунду — злые, как будто на них обрушились все беды мира. Когда Мурат свирепствует, то превращается в настоящего тирана и изо всех сил заглушает собственный голос разума. Находиться рядом с ним в такие моменты нежелательно, а порой даже опасно, потому что все ваши аргументы в такие моменты разобьются о стену равнодушия и непонимания.

Филипп

Человек, который носит это имя, свято убежден в своей правоте. Других точек зрения для него просто не существует, а любой из тех, кому придет в голову с ним поспорить, очень об этом пожалеет. Скандал — наименьшее, что ожидает этих смельчаков. Филипп готов сделать что угодно, лишь бы только покрасоваться перед другими и доказать всему миру, что только он идеален и никогда не ошибается (хотя это, конечно же, совсем не так).

Ранее мы рассказывали, какие три буквы в имени свидетельствуют, что у человека будет счастливая судьба. Владельцы таких имен всегда достигают желаемого и способны пережить даже самые болезненные удары судьбы, высоко поднимая голову и шагая в свое светлое будущее.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу