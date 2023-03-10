Настоящие нытики и маменькины сынки: имена мужчин, которые постоянно на все жалуются

С ними трудно ужиться, потому что владельцам этих имен всегда есть на что посетовать

Имя играет огромную роль в жизни каждого человека. Считается, что от него частично зависит, насколько он будет счастлив и как будет складываться его жизнь в целом. Одни имена называют счастливыми — их обладатели умеют добиваться желаемого, чего бы это им ни стоило; другие же не столь "удачливые" — люди-носители таких имен значительно чаще терпят неудачу в определенных сферах жизни.

Среди мужских имен "слабыми" считаются Олег, Павел, Никита и Мирон. Эти мужчины постоянно на что-то жалуются и почти никогда не бывают довольны тем, что имеют. Их считают настоящими нытиками, передает Ukr.Media.

Олег

У этого имени есть много положительных качеств. Среди них, например, настоящий дар красноречия и убедительности, энергичность, трудолюбие, железная логика и острый ум. Но их все трудно заметить из-за одного единственного минуса: постоянного нытья. Эти мужчины жить не могут без того, чтобы не пожаловаться на что-то. Причем это могут быть как серьезные вещи, которые надоедают всему человечеству, так и совершенно несущественная мелочь, на которую кто-то другой вообще вряд ли обратил бы внимание. К сожалению, обладатели этого имени внутри совсем не такие мужественные, какими хотят казаться.

Павел

Главный минус этого парня — постоянное сравнение себя с другими. Он все время думает о том, чем он хуже и из-за этого постоянно ноет. Не сказать, чтобы у Павла была плохая жизнь — обычно владельцы этого имени достаточно успешны, просто они от природы "запрограммированы" на поиск недостатков. А еще — очень завистливы. Так и получается, что все вокруг вроде бы и лучше, но только он заслуживает всего самого лучшего — вот вам и готовый сценарий для очередной сцены, которую вечером закатает Павел.

Никита

С характером этим мужчинам точно не повезло: они с детства зациклены на негативных сторонах жизни, поэтому ни дня не проходит без их нытья по тому или иному поводу. Эта привычка остается с ними на всю жизнь и во взрослом возрасте особенно сильно мешает Никитам достигать новых вершин. Интересно, что эти мужчины обычно имеют большую популярность среди девушек, однако речь идет скорее о коротких интрижках, а не о чем-то серьезном. В большинстве случаев это не тот человек, на которого можно положиться. Очень вероятно, что в кризисной ситуации он просто отвернется, а потом будет жаловаться, что все сложилось не так, как он хотел.

Мирон

Эти парни чрезвычайно наивны. Это прямо-таки главная их черта характера. Они всегда стараются помочь другим, даже если так только навредят себе. Впоследствии до них доходит, что они сделали что-то неправильно и могли выйти из той или иной ситуации со значительно меньшими потерями, из-за чего у них начинается настоящая истерика. Нытье и жалобы для Мирона — любимая часть диалога. Точнее, преимущественно монолога. А вся проблема кроется, как мы уже говорили, в его наивности и доброте.

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Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу