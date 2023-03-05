Вместо удачи привлекают только лишние неприятности: пять "тяжелых" женских имен

В имени кроется наша сила и наша слабость

Имя – это не просто набор букв, а мощный "инструмент", с помощью которого можно влиять на жизнь человека. Одни считаются удачными и приносят своим владельцам удачу и благополучие, другие же наоборот — только привлекают в жизнь лишние проблемы и невзгоды.

Эксперты-эзотерики определили 5 женских имен, обладательницы которых вынуждены постоянно бороться против целого мира. То, что другим людям дается просто так, они часто вынуждены буквально "выгрызать зубами". Что это за такие "тяжелые" имена, рассказывает unian.

#1. Надежда

Эти женщины слишком часто полагаются на судьбу — вместо того, чтобы прилагать усилия к построению своей идеальной жизни и решению текущих проблем. Надежды часто не могут определиться, что именно им нужно, поэтому предпочитают не делать никакого выбора вообще. Понятно, что ничем хорошим это обычно не заканчивается.

#2. Людмила

Проблема этих женщин в том, что они слишком привязываются к каждой мелочи и даже к проблемам, как бы странно это ни звучало. Если что-то происходит, Людмила — первая, кто бросается все "разгребать". И зря — пусть бы другие тоже подключились к спасению мира. Кроме того, к сожалению, эти женщины слишком эмоциональны и подвержены стрессу и депрессии. Это тоже делает их слабыми в глазах судьбы, поэтому на их век обычно выпадает немало забот.

#3. Ирина

Это имя содержит слишком большую долю мужской энергетики и это заметно влияет на жизнь Ирины: она сильная, мужественная и самостоятельная… но из-за этого постоянно одинока. Эти женщины привыкли бороться с капризами судьбы, но порой подножек от нее слишком много и тогда Ира рискует споткнуться и упасть. А подняться бывает совсем непросто.

#4. Александра

Парные имена, которые могут носить и мужчины, и женщины — это точно не лучший из возможных вариантов. В этом случае также речь идет о сильной мужской энергетике, которая будет мешать Саше познавать себя и вливаться в жизнь правильно. Эти женщины часто не могут понять, кто они и какое у них предназначение. Они обычно агрессивны и заняты миллионом дел одновременно — словом, делают все, лишь бы не думать о том, для чего же они рождены и почему жизнь настолько сложная штука.

#5. Вера

Во-первых, у этого имени нет других форм, которые бы защищали обладательниц от негатива в жизни. Нумерологи советуют выбирать длинные имена, в которых будут сокращенные и ласкательные формы — это помогает "разряжаться" в сложных ситуациях. Во-вторых, Веры — очень легкомысленны. Один необдуманный шаг влечет за собой целую череду проблем и решая одну, эти женщины сразу наталкиваются на вторую. Было бы неплохо выйти из этого замкнутого круга, но для этого им придется изрядно постараться и изменить свои привычки, что порой очень непросто.

Ранее мы рассказывали, что от дня вашего рождения тоже зависит то, какой будет ваша жизнь. Каждое число в месяце имеет собственное значение, и они никогда не повторяются.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу.