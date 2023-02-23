Рус

Вони занадто особливі і це відчувається: 5 жіночих імен, які відштовхують чоловіків

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Енергетика імені буває різною
Енергетика імені буває різною. Фото Freepik

Часто їхня поведінка кардинально відрізняється від того, як поводяться інші дівчата

Кожне ім’я має власну енергетику і прихований підтекст. Частково саме від імені залежать наші хороші й погані риси характеру. Власники одних імен, наприклад, просто приречені на успіх у житті, тоді як інші — затяті заздрісниці, які не вміють радіти чужим успіхам.

А є імена, які приваблюють або ж відштовхують представників протилежної статі значно сильніше, ніж всі інші. Як звати дівчат, від яких чоловіки стараються триматись подалі, розповідає Ukr.Media. Таких імен лише 5 і кожне з них має особливу енергетику, яка відчувається вже на перших хвилинах знайомства.

Христина

У власниці цього холодного жіночого імені досить важкий характер, через що спілкуватися з нею буде непросто будь-кому. Ці дівчата не переносять навіть найменшої критики на свою адресу, тож безневинні жарти часом перетворюються в образи і навіть скандали. Щодо стосунків із чоловіками, то Христина прагне до ідеальності, забуваючи, що ідеальних людей не існує. Це часто призводить до непорозумінь у парі.

Лілія

Це рідкісне ім’я робить господарку витонченою та жіночною, наділяє її скромністю і просто неймовірною чарівністю. А от чуттям на "правильних" чоловіків — на жаль, ні. Лілія постійно обирає "не того", через що спочатку терпить партнера, а потім втомлюється і втікає. Чоловіки вважають жінок з таким іменем надто відстороненими і дещо "штучними", тому й самі намагаються не лізти зайвий раз у стосунки з ними.

Ніка

У житті цих дівчат все легко і просто — вони швидко досягають успіху і знають, чого хочуть. Гроші, кар’єра, спорт, хобі — все йде як по маслу. Але удача покидає їх, щойно справа доходить до питань любовних: їм часто не щастить із вибором партнерів. Можливо, справа у тому, що Ніка — занадто прямолінійна. Зустрівши свого принца, вона говорить йому в лоб усе, що вважає за потрібне, відлякуючи коханого своїми вимогами та шаленими планами на майбутнє. Чоловіки намагаються обходити власниць цього імені десятою дорогою, аби не гаяти час і не псувати собі нерви.

Парасковія

Ця жінка буде шукати прихований підтекст навіть у звичайному "Привіт!". Вона вважає, що просто так люди інші люди нічого не роблять — мовляв, все у цьому світі має свою причину. Через це їй важко повірити у щирі наміри представника іншої статі, а ті, своєю чергою, у певний момент втомлюються доводити свою щирість та відкритість і йдуть на пошуки більш довірливої партнерки.

Уляна

Це благородне ім'я містить у собі королівську енергетику. Дівчата з таким іменем зазвичай мають складний характер, їм важко вгодити і чоловіки, які опиняються поряд із ними, відчувають себе нікчемними. Звісно ж, такі стосунки приречені на провал. Проте Уляна не сумує і продовжує пошуки свого єдиного, який її би влаштовував у всіх планах.

Раніше ми розповідали, які імена жінок, наче магніт, притягують успіх та багатство. Ці щасливиці, попри всі труднощі, досягають своїх цілей та стають по-справжньому щасливими.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю

Теги:
#Ім'я #Імена #Жіночі імена #Цікаве