Вони занадто особливі і це відчувається: 5 жіночих імен, які відштовхують чоловіків

Часто їхня поведінка кардинально відрізняється від того, як поводяться інші дівчата

Кожне ім’я має власну енергетику і прихований підтекст. Частково саме від імені залежать наші хороші й погані риси характеру. Власники одних імен, наприклад, просто приречені на успіх у житті, тоді як інші — затяті заздрісниці, які не вміють радіти чужим успіхам.

А є імена, які приваблюють або ж відштовхують представників протилежної статі значно сильніше, ніж всі інші. Як звати дівчат, від яких чоловіки стараються триматись подалі, розповідає Ukr.Media. Таких імен лише 5 і кожне з них має особливу енергетику, яка відчувається вже на перших хвилинах знайомства.

Христина

У власниці цього холодного жіночого імені досить важкий характер, через що спілкуватися з нею буде непросто будь-кому. Ці дівчата не переносять навіть найменшої критики на свою адресу, тож безневинні жарти часом перетворюються в образи і навіть скандали. Щодо стосунків із чоловіками, то Христина прагне до ідеальності, забуваючи, що ідеальних людей не існує. Це часто призводить до непорозумінь у парі.

Лілія

Це рідкісне ім’я робить господарку витонченою та жіночною, наділяє її скромністю і просто неймовірною чарівністю. А от чуттям на "правильних" чоловіків — на жаль, ні. Лілія постійно обирає "не того", через що спочатку терпить партнера, а потім втомлюється і втікає. Чоловіки вважають жінок з таким іменем надто відстороненими і дещо "штучними", тому й самі намагаються не лізти зайвий раз у стосунки з ними.

Ніка

У житті цих дівчат все легко і просто — вони швидко досягають успіху і знають, чого хочуть. Гроші, кар’єра, спорт, хобі — все йде як по маслу. Але удача покидає їх, щойно справа доходить до питань любовних: їм часто не щастить із вибором партнерів. Можливо, справа у тому, що Ніка — занадто прямолінійна. Зустрівши свого принца, вона говорить йому в лоб усе, що вважає за потрібне, відлякуючи коханого своїми вимогами та шаленими планами на майбутнє. Чоловіки намагаються обходити власниць цього імені десятою дорогою, аби не гаяти час і не псувати собі нерви.

Парасковія

Ця жінка буде шукати прихований підтекст навіть у звичайному "Привіт!". Вона вважає, що просто так люди інші люди нічого не роблять — мовляв, все у цьому світі має свою причину. Через це їй важко повірити у щирі наміри представника іншої статі, а ті, своєю чергою, у певний момент втомлюються доводити свою щирість та відкритість і йдуть на пошуки більш довірливої партнерки.

Уляна

Це благородне ім'я містить у собі королівську енергетику. Дівчата з таким іменем зазвичай мають складний характер, їм важко вгодити і чоловіки, які опиняються поряд із ними, відчувають себе нікчемними. Звісно ж, такі стосунки приречені на провал. Проте Уляна не сумує і продовжує пошуки свого єдиного, який її би влаштовував у всіх планах.

Раніше ми розповідали, які імена жінок, наче магніт, притягують успіх та багатство. Ці щасливиці, попри всі труднощі, досягають своїх цілей та стають по-справжньому щасливими.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю