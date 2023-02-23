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Они слишком особенные и это чувствуется: 5 женских имен, отталкивающих мужчин

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Энергетика имени бывает разной
Энергетика имени бывает разной. Фото Freepik

Часто их поведение кардинально отличается от того, как ведут себя другие девушки

Каждое имя имеет свою энергетику и скрытый подтекст. Частично от имени зависят наши хорошие и плохие черты характера. Владельцы одних имен, например, просто обречены на успех в жизни, тогда как другие — ярые завистницы, не умеющие радоваться чужим успехам.

А есть имена, которые привлекают или отталкивают представителей противоположного пола значительно сильнее, чем все остальные. Как зовут девушек, от которых мужчины стараются держаться подальше, рассказывает Ukr.Media. Таких имен всего 5 и каждое из них имеет особую энергетику, которая чувствуется уже на первых минутах знакомства.

Кристина

У обладательницы этого холодного женского имени достаточно тяжелый характер, из-за чего общаться с ней будет непросто любому. Эти девушки не переносят даже малейшей критики в свой адрес, поэтому невинные шутки порой превращаются в оскорбления и даже скандалы. Что касается отношений с мужчинами, то Кристина стремится к идеальности, забывая, что идеальных людей не существует. Это часто приводит к недоразумениям в паре.

Лилия

Это редкое имя делает хозяйку утонченной и женственной, наделяет ее скромностью и просто невероятным обаянием. А вот чутьем на "правильных" мужчин — увы, нет. Лилия постоянно выбирает "не того", из-за чего сначала терпит партнера, а потом устает и убегает. Мужчины считают женщин с таким именем слишком отстраненными и несколько "искусственными", поэтому и сами стараются не лезть лишний раз в отношения с ними.

Ника

В жизни этих девушек все легко и просто – они быстро добиваются успеха и знают, чего хотят. Деньги, карьера, спорт, хобби – все идет как по маслу. Но удача покидает их, как только дело доходит до вопросов любовных: им часто не везет с выбором партнеров. Возможно, дело в том, что Ника — слишком прямолинейна. Встретив своего принца, она говорит ему в лоб все, что считает нужным, отпугивая любимого своими требованиями и безумными планами на будущее. Мужчины стараются обходить обладательниц этого имени десятой дорогой, чтобы не терять время и не портить себе нервы.

Прасковья

Эта женщина будет искать скрытый подтекст даже в обычном "Привет!". Она считает, что просто так люди другие люди ничего не делают — мол, все в этом мире имеет свою причину. Поэтому ей трудно поверить в искренние намерения представителя другого пола, а те, в свою очередь, в определенный момент устают доказывать свою искренность и открытость и идут на поиски более доверчивой партнерши.

Ульяна

Это благородное имя содержит в себе королевскую энергетику. Девушки с таким именем обычно имеют сложный характер, им трудно угодить и мужчины, которые оказываются рядом с ними, чувствуют себя никчемными. Конечно же, такие отношения обречены на провал. Однако Ульяна не унывает и продолжает поиски своего единственного, который ее бы устраивал во всех планах.

Раньше мы рассказывали, какие имена женщин, как магнит, притягивают успех и богатство. Эти счастливицы, несмотря на все трудности, достигают своих целей и становятся по-настоящему счастливыми.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу

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