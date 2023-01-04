Чому не можна стригти волосся самому: народна прикмета

Вважається, що так людина позбавляє себе багатьох важливих речей

До стрижки волосся люди ще здавна підходили як до особливого ритуалу. Є ціла низка народних прикмет і забобонів, пов’язаних із цим дійством. Однак найпопулярнішою забороною лишається самостійна стрижка волосся.

Чому наші предки вірили, що це — не до добра і що віщує така прикмета, розповідає МЕТА. До речі, мають свою думку з цього приводу і психологи.

Чому не можна самому стригти волосся: народні прикмети

Раніше люди вірили, що вкоротити собі волосся – до втрати удачі та процвітання, оскільки воно має сильну енергетику. Саме волосся, на думку наших предків, впливає на успіхи у роботі та любовні стосунки.

Вкорочуючи власноруч волосся, можна змінити своє біополе у гірший бік. Той, хто часто стриже своє волосся самостійно, починає відчувати невпевненість, безсилля, хворобливість і роздратування.

Зміни після такого невдалого ритуалу можуть торкнутися і фінансів. Вважається, що якщо стригти волосся самому собі, можна втратити багато доходів.

Пояснення психологів щодо заборони стригтися самому

Застерігають про неприємності не тільки народні прикмети. Існує пояснення і з психологічної точки зору, чому не можна стригтися самостійно. І пояснення тут очевидне: дуже рідко зачіска виходить ідеально рівною й саме такою, як хотіла людина. Тож є великий ризик, що невдала стрижка призведе до розчарування і надовго зіпсованого настрою.

Раніше ми розповідали, чому у гостях не можна мити посуд. А ще — яку річ ніколи й нікому не можна позичати, щоб не лишитися без грошей.