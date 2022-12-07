Як не можна поводитися з грошима, щоб не жебракувати: уникайте трьох речей

Дізнайтеся, як ви можете неправильно поводитися з грошима

У народі зазначають, що формування прикмет та забобонів щодо поводження з грошима — не випадковість.

Практично всі люди у світі хочуть, а деякі реально прагнуть розбагатіти. Заради цього вони багато працюють, не покладаючи рук. Але часто забувають про народні прикмети про гроші та багатство. Адже іноді досить виконати якийсь простий ритуал або не порушувати деякі заборони, пише meta.

Що не можна робити з грошима — 3 речі

Висипати всі монети на стіл — накличете на себе бідність та інші біди. Ставити гаманець або сумку з грошима на підлогу — це призведе до втрати всіх заощаджень, а гроші заробити буде важче. Давати гроші в борг у понеділок — це може призвести до сварок і несподіваних конфліктів із близькими людьми.

Раніше "Телеграф" розповідав, які грошові прикмети обіцяють бідність і злидні.