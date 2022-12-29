Віддасте разом з добробутом: яку річ із дому не можна позичати

Спроба допомогти іншій людині може обійтися вам занадто дорого

Існує чимало прикмет і забобонів, які передвіщають невдачі та бідність. Однією з таких, наприклад, є заборона на миття посуду у гостях. Також ще здавна вважається, що витирати стіл паперовими серветками — до проблем, як і викидання сміття після заходу Сонця.

Часто, говорячи про погані прикмети, люди згадують і речі, які не можна позичати. Про головного "передвісника" бідності з цього списку, розповідає МЕТА.

Мало хто знає, що сіль — це не лише символ життя, удачі та сімейного благополуччя, а й потужний інструмент у чаклунстві. Наші предки вірили, що її у жодному разі не можна віддавати зі свого будинку. Так ви допоможете ворогам і недругам вам "насолити".

Вважається, що разом із сіллю людина, яка її позичає, віддає спокій та мир у родині, а також своє багатство. Віддати сіль із хлібом – до злиднів.

Якщо сіль просить малознайома людина чи недоброзичливець, краще їй відмовити. Якщо ж справа складається так, що ви не можете не позичити сіль, то треба попросити гостя самому взяти її зі столу. У цей час господар будинку має тихенько вимовити: "Все моє зі мною і залишиться".

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити вдома, щоб не притягнути бідність. Є цілий перелік заборонених речей.