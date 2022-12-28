Мити посуд гостям не можна, і ось чому

Це до добра не доведе

Народних прикмет про домашній затишок та господарів будинку є безліч. Всім відомо, що розсипана сіль чи вбивство павука до добра не доведе. Але чому не варто мити посуд у гостях? Ця заборона особливо набирає актуальності у період новорічних свят.

Про те, чому не варто допускати до прибирання нікого, крім родичів, пише Ukr.Media. Такою допомогою легко налякати удачу та зруйнувати гармонію у родині.

Мити посуд у гостях не можна

Езотерики кажуть, що вода має властивість накопичувати як позитивну, так і негативну інформацію. Під час миття тарілки чи чашки чужа людина автоматично залишає свій негативний слід, особливо коли гість ображений.

Інша вимиє — чоловіка забере

Не рекомендується допомагати із полосканням посуду та іншого кухонного начиння дівчині, яка ще незаміжня. У народі застерігають, що інакше така гостя забере собі нареченого або "вимиє" чоловіка з дому. Деякі вважають, що пропозиція вимити посуд робиться спеціально, щоб зашкодити сім’ї.

Однак цьому забобону є розумне пояснення. Такою забороною хотіли застерегти дружин від банальних лінощів.

Народні прикмети

Наші пращури помітили, що якщо випадковий знайомий, що забіг на чай, сам помиє за собою чашку, то слід очікувати лиха. В оселі розпочнуться сварки, постраждає сімейний добробут.

Якщо допоміг із миттям посуду далекий родич – це до подорожі. Позитивним знаком вважається і допомога у будинку батьків. Це віщує поліпшення стосунків, розуміння між рідними та гармонію.

А ось залишати немиті тарілки на ніч не рекомендується, через них із сім’ї йтиме геть благополуччя.

А чи знали ви, що існують народні прикмети, які забороняють давати сіль у борг? Вважається, що людина, яка позичає цю спецію, прирікає себе на бідність.