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Мити посуд гостям не можна, і ось чому

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Чому гостям не можна мити посуд — народні прикмети
Чому гостям не можна мити посуд — народні прикмети. Фото freepik.com

Це до добра не доведе

Народних прикмет про домашній затишок та господарів будинку є безліч. Всім відомо, що розсипана сіль чи вбивство павука до добра не доведе. Але чому не варто мити посуд у гостях? Ця заборона особливо набирає актуальності у період новорічних свят.

Про те, чому не варто допускати до прибирання нікого, крім родичів, пише Ukr.Media. Такою допомогою легко налякати удачу та зруйнувати гармонію у родині.

Мити посуд у гостях не можна

Езотерики кажуть, що вода має властивість накопичувати як позитивну, так і негативну інформацію. Під час миття тарілки чи чашки чужа людина автоматично залишає свій негативний слід, особливо коли гість ображений.

Інша вимиє — чоловіка забере

Не рекомендується допомагати із полосканням посуду та іншого кухонного начиння дівчині, яка ще незаміжня. У народі застерігають, що інакше така гостя забере собі нареченого або "вимиє" чоловіка з дому. Деякі вважають, що пропозиція вимити посуд робиться спеціально, щоб зашкодити сім’ї.

Однак цьому забобону є розумне пояснення. Такою забороною хотіли застерегти дружин від банальних лінощів.

Народні прикмети

  • Наші пращури помітили, що якщо випадковий знайомий, що забіг на чай, сам помиє за собою чашку, то слід очікувати лиха. В оселі розпочнуться сварки, постраждає сімейний добробут.
  • Якщо допоміг із миттям посуду далекий родич – це до подорожі. Позитивним знаком вважається і допомога у будинку батьків. Це віщує поліпшення стосунків, розуміння між рідними та гармонію.
  • А ось залишати немиті тарілки на ніч не рекомендується, через них із сім’ї йтиме геть благополуччя.

А чи знали ви, що існують народні прикмети, які забороняють давати сіль у борг? Вважається, що людина, яка позичає цю спецію, прирікає себе на бідність.

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#Прикмети #Народні прикмети #Миття посуду