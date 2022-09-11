Не можна викидати у воду і стригтися самостійно: що заборонено робити з волоссям, щоб уникнути біди
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Розповідаємо про народні прикмети та забобони, пов’язані з волоссям
Деякі дії з волоссям можуть позбавити людину щастя і навіть укоротити життя. Наприклад, згідно з народними прикметами, не можна стригти волосся самостійно. Про цю та інші заборони у матеріалі нижче.
Волосся завжди вважалося певним "накопичувачем" життєвої енергії та досвіду людини. Тому не варто дивуватися, що до них варто ставитись дуже дбайливо, пише meta.
Що не можна робити з волоссям
- Стригти волосся самостійно або щоб це робив родич. У першому випадку можна вкоротити собі життя, а в другому — сильно посваритися з людиною.
- Стригти та мити волосся студентам перед іспитами – можна втратити накопичену та вивчену інформацію.
- Викидати зістрижене волосся у воду жінкам, інакше разом з волоссям течія забере долю.
- Стригти свого чоловіка чи дружину – ця дія обіцяє розбіжності у сім’ї.
Позитивні прикмети з волоссям
- Знайти на своєму одязі чуже волосся – до добрих новин.
- Розчісувати волосся перед сном — позбавлятися накопиченої за день негативної інформації.
- Щоб позбавитися неприємного минулого, необхідно підстригти волосся.
- Власниці кучерявого волосся є щасливими. Щоб не відлякати щастя, не можна їх часто вирівнювати.
Раніше "Телеграф" писав, коли слід мити голову, щоб удача не залишила вас.