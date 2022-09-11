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Не можна викидати у воду і стригтися самостійно: що заборонено робити з волоссям, щоб уникнути біди

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Що не можна робити з волоссям, згідно з повір’ями Новина оновлена 11 вересня 2022, 10:24
Що не можна робити з волоссям, згідно з повір’ями

Розповідаємо про народні прикмети та забобони, пов’язані з волоссям

Деякі дії з волоссям можуть позбавити людину щастя і навіть укоротити життя. Наприклад, згідно з народними прикметами, не можна стригти волосся самостійно. Про цю та інші заборони у матеріалі нижче.

Волосся завжди вважалося певним "накопичувачем" життєвої енергії та досвіду людини. Тому не варто дивуватися, що до них варто ставитись дуже дбайливо, пише meta.

Що не можна робити з волоссям

  • Стригти волосся самостійно або щоб це робив родич. У першому випадку можна вкоротити собі життя, а в другому — сильно посваритися з людиною.
  • Стригти та мити волосся студентам перед іспитами – можна втратити накопичену та вивчену інформацію.
  • Викидати зістрижене волосся у воду жінкам, інакше разом з волоссям течія забере долю.
  • Стригти свого чоловіка чи дружину – ця дія обіцяє розбіжності у сім’ї.

Позитивні прикмети з волоссям

  • Знайти на своєму одязі чуже волосся – до добрих новин.
  • Розчісувати волосся перед сном — позбавлятися накопиченої за день негативної інформації.
  • Щоб позбавитися неприємного минулого, необхідно підстригти волосся.
  • Власниці кучерявого волосся є щасливими. Щоб не відлякати щастя, не можна їх часто вирівнювати.

Раніше "Телеграф" писав, коли слід мити голову, щоб удача не залишила вас.

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#Волосся #Прикмети #Народні прикмети