Почему нельзя стричь волосы самому: народная примета

Считается, что так человек лишает себя многих важных вещей

К стрижке волос люди еще издавна подходили как к особому ритуалу. Есть целый ряд народных примет и предрассудков, связанных с этим действом. Однако самым популярным запретом остается самостоятельная стрижка волос.

Почему наши предки верили, что это не до добра и что предвещает такая примета, рассказывает МЕТА. Кстати, имеют свое мнение на этот счет и психологи.

Почему нельзя самому стричь волосы: народные приметы

Раньше люди верили, что укоротить себе волосы – до потери удачи и процветания, поскольку они имеют сильную энергетику. Именно волосы, по мнению наших предков, влияют на успехи в работе и любовные отношения.

Укорачивая собственноручно волосы, можно изменить свое биополе в худшую сторону. Тот, кто часто стрижет свои волосы самостоятельно, начинает ощущать неуверенность, бессилие, болезненность и раздражение.

Изменения после столь неудачного ритуала могут затронуть и финансы. Считается, что если стричь волосы самому себе, можно потерять много доходов.

Объяснение психологов о запрете стричься самому

Предостерегают о неприятностях не только народные приметы. Есть объяснение и с психологической точки зрения, почему нельзя стричься самостоятельно. И оно очевидное: очень редко прическа получается идеально ровной и именно такой, как хотел человек. Поэтому большой риск, что неудачная стрижка приведет к разочарованию и надолго испорченному настроению.

Раньше мы рассказывали, почему в гостях нельзя мыть посуду. А еще — какую вещь никогда и никому нельзя занимать, чтобы не остаться без денег.