Мыть посуду гостям нельзя, и вот почему

Это до добра не доведет

Народных примет о домашнем уюте и хозяевах дома есть множество. Всем известно, что рассыпанная соль или убийство паука до добра не доведет. Но почему не стоит мыть посуду в гостях? Этот запрет особенно набирает актуальности в период новогодних праздников.

О том, почему не стоит допускать к уборке никого, кроме родственников, пишет Ukr.Media. Такой помощью легко испугать удачу и разрушить гармонию в семье.

Мыть посуду в гостях нельзя

Эзотерики говорят, что вода обладает свойством накапливать как позитивную, так и негативную информацию. Во время мытья тарелки или чашки чужой человек автоматически оставляет свой негативный след, особенно когда гость обижен.

Другая вымоет — мужа заберет

Не рекомендуется помогать с полосканием посуды и другой кухонной утвари девушке, которая еще не замужем. В народе предостерегают, что в противном случае такая гостья заберет себе жениха или "вымоет" мужчину из дома. Некоторые считают, что предложение вымыть посуду делается специально, чтобы навредить семье.

Однако этому суеверию есть разумное объяснение. Таким запретом хотели предостеречь жен от банальной лени.

Народные приметы

Наши предки подметили, что если случайный знакомый, забежавший на чай, сам помоет за собой чашку, стоит ждать беды. В доме начнутся ссоры, пострадает семейное благополучие.

Если помог с мытьем посуды дальний родственник – это к путешествию. Положительным знаком считается и помощь в доме родителей. Это сулит улучшение отношений, понимание между родными и гармонию.

А вот оставлять немытые тарелки на ночь не рекомендуется, из-за них из семьи будет уходить благополучие.

А знали ли вы, что существуют народные приметы, которые запрещают давать соль взаймы? Считается, что человек, который одалживает эту специю, обрекает себя на бедность.