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Що буде, якщо убити павука в оселі: прикмети, які насторожують

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Народні прикмети про павуків Новина оновлена 20 листопада 2022, 10:26
Народні прикмети про павуків. Фото pixabay.com

Розповідаємо, чи можна вбивати павука – символ благополуччя

Від появи павуків у будинках та квартирах не застрахований ніхто. Звичайно, позбутися комах можна народними засобами, проте варто знати, що павуки вважаються символом удачі та благополуччя в сім’ї, а їхнє вбивство відверне від вас удачу на все життя.

Так, вони лякають зовнішнім виглядом і викликають паніку в надто вразливих людей, але вбивати цих комах, згідно з народними прикметами та забобонами, не можна. Про це пише meta.

Чому не можна вбивати павуків в оселі

  • Людина відлякає від себе та свого житла удачу, яку комаха "несла на собі".
  • Якщо убити павука з особливою жорстокістю, можна назавжди відвернути від себе добробут.
  • Це страшний гріх. Людині доведеться негайно замолювати його, інакше на неї чекає невдача.
  • Вбити маленького павука — до проблем в особистому житті та поганих новин, які стосуються підростаючого покоління.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна стригтися у свій день народження згідно з народними прикметами.

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#Павуки #Прикмети #Народні прикмети