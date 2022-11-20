Що буде, якщо убити павука в оселі: прикмети, які насторожують

Розповідаємо, чи можна вбивати павука – символ благополуччя

Від появи павуків у будинках та квартирах не застрахований ніхто. Звичайно, позбутися комах можна народними засобами, проте варто знати, що павуки вважаються символом удачі та благополуччя в сім’ї, а їхнє вбивство відверне від вас удачу на все життя.

Так, вони лякають зовнішнім виглядом і викликають паніку в надто вразливих людей, але вбивати цих комах, згідно з народними прикметами та забобонами, не можна. Про це пише meta.

Чому не можна вбивати павуків в оселі

Людина відлякає від себе та свого житла удачу, яку комаха "несла на собі".

Якщо убити павука з особливою жорстокістю, можна назавжди відвернути від себе добробут.

Це страшний гріх. Людині доведеться негайно замолювати його, інакше на неї чекає невдача.

Вбити маленького павука — до проблем в особистому житті та поганих новин, які стосуються підростаючого покоління.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна стригтися у свій день народження згідно з народними прикметами.