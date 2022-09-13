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Розсипана сіль не до сварки? Про що насправді говорить прикмета

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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До чого розсипалася сіль — народні прикмети Новина оновлена 13 вересня 2022, 10:13
До чого розсипалася сіль — народні прикмети

Якщо ви розсипали сіль, то не потрібно думати, що все тепер піде шкереберть

Всі знають, що розсипана сіль — до сварок та проблем. Однак і тут важливо враховувати, де та коли це сталося.

Виявляється, не всі народні прикмети, пов’язані із розсипаною сіллю, погані, пише meta. Ця подія має різні тлумачення.

Прикмети з розсипаною сіллю за часом:

  • Вранці – чекають приємні зміни.
  • Вдень – чекайте ввечері гостей.
  • Увечері – обіцяє дрібні життєві неприємності.

Прикмети з розсипаною сіллю по дням тижня:

  • Понеділок – проблеми у стосунках із другою половинкою.
  • Вівторок – конфлікт на роботі.
  • Середа – приємна зустріч зі старим другом.
  • Четвер – побутові проблеми та скандали у сім’ї.
  • П’ятниця – фінансові проблеми.
  • Субота – розставання з коханою людиною.
  • Неділя – дрібні конфлікти, які невдовзі вирішаться.

Прикмети про місце, де було розсипано сіль:

  • Вдома – серйозні збитки.
  • У гостях – сварка із господарем будинку.
  • У кафе чи ресторані – відбудеться галасливе застілля.

А чи знали ви, що існують народні прикмети, які забороняють давати сіль в борг? Вважається, що людина, яка позичає цю спецію, прирікає себе на бідність.

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#Сіль #Прикмети #Народні прикмети