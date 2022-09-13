Розсипана сіль не до сварки? Про що насправді говорить прикмета

Якщо ви розсипали сіль, то не потрібно думати, що все тепер піде шкереберть

Всі знають, що розсипана сіль — до сварок та проблем. Однак і тут важливо враховувати, де та коли це сталося.

Виявляється, не всі народні прикмети, пов’язані із розсипаною сіллю, погані, пише meta. Ця подія має різні тлумачення.

Прикмети з розсипаною сіллю за часом:

Вранці – чекають приємні зміни.

– чекають приємні зміни. Вдень – чекайте ввечері гостей.

– чекайте ввечері гостей. Увечері – обіцяє дрібні життєві неприємності.

Прикмети з розсипаною сіллю по дням тижня:

Понеділок – проблеми у стосунках із другою половинкою.

– проблеми у стосунках із другою половинкою. Вівторок – конфлікт на роботі.

– конфлікт на роботі. Середа – приємна зустріч зі старим другом.

– приємна зустріч зі старим другом. Четвер – побутові проблеми та скандали у сім’ї.

– побутові проблеми та скандали у сім’ї. П’ятниця – фінансові проблеми.

– фінансові проблеми. Субота – розставання з коханою людиною.

– розставання з коханою людиною. Неділя – дрібні конфлікти, які невдовзі вирішаться.

Прикмети про місце, де було розсипано сіль:

Вдома – серйозні збитки.

– серйозні збитки. У гостях – сварка із господарем будинку.

– сварка із господарем будинку. У кафе чи ресторані – відбудеться галасливе застілля.

А чи знали ви, що існують народні прикмети, які забороняють давати сіль в борг? Вважається, що людина, яка позичає цю спецію, прирікає себе на бідність.