Розсипана сіль не до сварки? Про що насправді говорить прикмета
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Якщо ви розсипали сіль, то не потрібно думати, що все тепер піде шкереберть
Всі знають, що розсипана сіль — до сварок та проблем. Однак і тут важливо враховувати, де та коли це сталося.
Виявляється, не всі народні прикмети, пов’язані із розсипаною сіллю, погані, пише meta. Ця подія має різні тлумачення.
Прикмети з розсипаною сіллю за часом:
- Вранці – чекають приємні зміни.
- Вдень – чекайте ввечері гостей.
- Увечері – обіцяє дрібні життєві неприємності.
Прикмети з розсипаною сіллю по дням тижня:
- Понеділок – проблеми у стосунках із другою половинкою.
- Вівторок – конфлікт на роботі.
- Середа – приємна зустріч зі старим другом.
- Четвер – побутові проблеми та скандали у сім’ї.
- П’ятниця – фінансові проблеми.
- Субота – розставання з коханою людиною.
- Неділя – дрібні конфлікти, які невдовзі вирішаться.
Прикмети про місце, де було розсипано сіль:
- Вдома – серйозні збитки.
- У гостях – сварка із господарем будинку.
- У кафе чи ресторані – відбудеться галасливе застілля.
А чи знали ви, що існують народні прикмети, які забороняють давати сіль в борг? Вважається, що людина, яка позичає цю спецію, прирікає себе на бідність.