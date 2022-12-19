Що не можна дарувати на Новий рік-2023: ви розлютите Кролика і накличете біду

Список найнебезпечніших подарунків на Новий рік кроля

Новим 2023 роком правитиме Чорний Водяний Кролик. Згідно з китайським гороскопом, рік даної тварини-покровителя буде гарним часом для всіх знаків Зодіаку.

Щоб новий рік справді став удачливим, потрібно обрати правильний новорічний подарунок для своїх близьких та друзів. В іншому випадку ви можете накликати лихо не тільки на того, кому його презентували, але і на себе самих. Про це пише dailyhoro.

Не варто дарувати золоті прикраси та вироби

Золоті прикраси пов’язані зі стихією Вогню, головним ворогом якого є Вода. Також не варто дарувати речі із металу.

Не даруйте одяг певних кольорів

У жодному разі не варто дарувати одяг червоного, помаранчевого відтінку — це також пов’язано з вогненною стихією.

Забудьте про картини з тваринами

Якщо наважилися подарувати картину, уникайте зображень із горами та хижими тваринами.

Будьте обережнішими з талісманами

Не можна дарувати зображення та фігурки дракона, а також реальних хижих тварин. Уникайте фігурок та зображень птаха фенікс, який уособлює стихію Вогню.

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