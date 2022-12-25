Що повісити на ялинку, щоб у 2023 році були удача, гроші і кохання

Привернути увагу Чорного Водяного Кролика можуть правильно підібрані ялинкові іграшки

Головний атрибут новорічних та різдвяних свят – це гарно вбрана пухнаста ялинка. Вона здатна подарувати справжнє свято, створюючи особливий настрій, зміцнюючи віру у щасливе майбутнє.

Оскільки за китайським гороскопом символом 2023 року стає Чорний Водяний Кролик, дуже важливо знати, які ялинкові іграшки можуть роздратувати господаря року, а також, які прикраси, навпаки, здатні привабити удачу, гроші і кохання на наступні 12 місяців. Вибирати іграшки варто в тому забарвленні, яке припаде до душі новому покровителю. Про це пише dailyhoro.

Як нарядити ялинку, щоб привабити удачу у 2023 році

Привабити удачу вийде завдяки яскраво-бірюзовим, блакитним та бірюзовим кулям. Для залучення кохання на ялинку варто повісити парні іграшки (наприклад, білі голубки, яскраві качечки-мандаринки або ніжні рожеві серця). Тим, хто вже має другу половинку, варто повісити на новорічну ялинку пару записочок з побажаннями щастя та світлого кохання один одному. Для залучення грошей підійдуть натуральні шишки. Вони можуть бути декоровані блискітками золотистого чи срібного кольору. Підійдуть і невеликі медальйони із шоколаду у яскравій фользі.

Як правильно розподілити і вибрати колірну гаму

Щоб не перевантажувати гілки і не створювати ефекту хаотичності, краще обійтися декількома квітами-компаньйонами і повісити трохи куль. Підсилить ефект від вогників легкий однотонний дощик у невеликій кількості.

Раніше "Телеграф" розповідав, у яких прикрасах не можна зустрічати Новий рік-2023, а також, що не можна дарувати на новорічне свято, щоб не відлякати удачу.