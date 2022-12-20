Що не можна вішати на ялинку у 2023 році, щоб не роздратувати господаря року: шість заборонених прикрас

Не всі іграшки варто вішати на святкове дерево

Крім того, що у 2023 році бажано прикрасити свою новорічну ялинку енергоефективно, не завадить і прислухатися до порад щодо підбору "правильних" прикрас. Все для того, щоб господар 2023 Чорний Водяний Кролик був задоволений, і не приніс у ваш будинок негатив і невдачу.

Список "заборонених" прикрас у 2023 році невеликий: лише 6 позицій, повідомляє Уніан. Саме від них краще відмовитися при прикрасі новорічної ялинки, інакше ви ризикуєте провести дуже невдалий рік, розлютивши його покровителя. Що ж не можна вішати на ялинку – читайте далі.

Що не можна вішати на ялинку на Новий рік 2023

Яскраві та пластикові іграшки — Чорний Водяний Кролик скромний і спокійний знак, який любить природу, тому всі іграшки яскравих квітів з ялинки краще зняти. Зверніть увагу на дерев’яні чи паперові прикраси.

Червоні іграшки — ніяких червоних та помаранчевих відтінків на ялинці, Кролик не любить цих кольорів. Краще вибирати прикраси холодних, синіх та білих відтінків, які у 2023 році притягують удачу.

Фігурки тварин — подбайте, щоб на ялинці не було іграшок із тваринами, які є ворогами кроликів. Також не варто вішати зображення вигаданих істот, особливо хижих.

Крихкі скляні іграшки — цей матеріал зовсім не поєднується із символом 2023 року, та до того ж і досить небезпечний, особливо якщо в будинку є маленькі діти чи тварини.

Іграшки з тріщинами та подряпинами — старі, пошарпані іграшки тільки принесуть у ваш будинок негативну енергетику.

Старі та несправні гірлянди — жодних прикмет, просто техніка безпеки. Через проблеми з проведенням у такій гірлянді ялинка може спалахнути.

Раніше "Телеграф" розповідав про недорогий лайфхак, який допоможе зробити ялинку на Новий рік більш пухнастою та пишною.