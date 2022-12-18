Кролик буде у люті: у яких прикрасах не можна зустрічати Новий рік-2023, щоб не відлякати удачу

Забудьте про золото та громіздкі прикраси у новорічну ніч

Новий 2023 рій пройде під управлінням Чорного Водяного Кролика. У китайській астрології ця тварина символізує терпіння та удачу, проте якщо неправильно відзначити прихід нового року, то велика ймовірність втратити цю удачу та підтримку Кролика.

У цьому матеріалі говоримо про прикраси, а точніше про ті, які роздратують символ 2023 року. Про те, які прикраси вкрай небажано вдягати у новорічну ніч, пише dailyhoro.

В яких прикрасах не можна зустрічати Новий рік 2023

Золоті вироби

У ніч із 31 грудня на 1 січня світом правитиме стихія Води, а це означає, що головним ворогом Кролика буде вогненна стихія. Золото саме відноситься до цієї стихії. Такі прикраси відлякуватимуть удачу, позбавлятимуть гарного настрою та провокуватимуть агресію. Заборона також відноситься і до червоного одягу. Не найкращий вибір і оранжевий відтінок.

Щоб удача супроводжувала вас на кожному кроці, краще надіти прикраси з платини або срібла, прикраси з мельхіорового сплаву, титану — вони благотворно впливають на енергетику та задобрять Кролика.

Мінерали

Експерти радять уникати цитрин, рубін, пірит, сердолік, бурштин, гранат, гематит, кунцит, опал. Вони здатні спровокувати шквал негативних емоцій, що зіпсує новорічну ніч усім гостям. Також потрібно бути обережним з аметистом та білим кварцом — мінералами повітряної стихії.

Громіздкі та вічурні прикраси

Кролик любить скромність, поміркованість та практичність, тому від великих та надто помітних прикрас у новорічну ніч потрібно відмовитися. Це відноситься і до святкового вбрання — "багатий" вигляд вкрай небезпечний і може роздратувати Кролика і позбавити його підтримки.

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