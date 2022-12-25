Что повесить на елку, чтобы в 2023 году были удача, деньги и любовь

Привлечь внимание Черного Водяного Кролика могут правильно подобранные елочные игрушки

Главный атрибут новогодних и рождественских праздников — это красиво наряженная пушистая елка. Она способна подарить настоящий праздник, создавая особое настроение, укрепляя веру в счастливое будущее.

Так как за китайским гороскопом символом 2023 года становится Черный Водяной Кролик, очень важно знать, какие елочные игрушки могут разозлить хозяина года, а также, какие украшения, наоборот, способны привлечь удачу, деньги и любовь на последующие 12 месяцев. Выбирать игрушки стоит в той расцветке, которая придется по душе новому покровителю. Об этом пишет dailyhoro.

Как нарядить елку, чтобы привлечь удачу в 2023 году

Привлечь удачу получится благодаря ярко-бирюзовым, голубым и бирюзовым шарам. Для привлечения любви на елку стоит повесить парные игрушки (к примеру, белоснежные голубки, яркие уточки-мандаринки или нежные розовые сердечки). Тем, кто у кого уже есть вторая половинка, стоит повесить на новогоднюю елочку пару записочек с пожеланиями счастья и светлой любви друг другу. Для привлечения денег подойдут натуральные шишки. Они могут быть декорированы блестками золотистого или серебряного цвета. Подойдут и небольшие медальоны из шоколада в яркой фольге.

Как правильно распределить и выбрать цветовую гамму

Чтобы не перегружать ветви и не создавать эффекта хаотичности, лучше обойтись парой цветов-компаньонов и повесить немного шаров. Усилит эффект от огоньков легкий однотонный дождик в небольших количествах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких украшениях нельзя встречать Новый-год-2023, а также, что нельзя дарить на новогодний праздник, чтобы не отпугнуть удачу.