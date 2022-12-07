У які кольори і чим прикрасити ялинку, щоб залучити удачу у 2023-му році

Крім чорного кольору, стихію Води підкреслює і приваблює синій, блакитний, зелений, білий. Всі ці кольори повинні бути у вашому будинку удосталь

Новий рік зовсім близько, і саме час подумати про те, чим ви прикрашатимете свою ялинку. Ми вже розповідали, як ви можете прикрасити ялинку енергоефективно, проте варто нагадати, що ялинкові іграшки мають особливу енергетику, тому і прикраси потрібно вибирати ретельно, намагаючись задобрити символ наступного року. Які іграшки не можна вішати на ялинку цього року, ми вже писали, а тепер саме час розповісти, як правильно прикрасити ялинку до наступного року Чорного Водяного Кролика, щоб задобрити символ року та залучити удачу.

У який колір прикрасити ялинку

Чорний Кролик не говорить про те, що будинок потрібно оформляти у похмурому стилі. Цього разу треба діяти на противагу тварині. Експерти галузі біоенергетики наполегливо радять використовувати більше світлих тонів у прикрасі будинку. Можна, звісно, додати трохи чорного. Допускається гра із контрастом, але без виділення цього кольору як основного.

Крім чорного кольору, стихію Води підкреслює і приваблює синій, блакитний, зелений, білий. Всі ці кольори повинні бути у вашому будинку удосталь.

Лампочки та гірлянди

Якщо ви не любите гірлянди, то доведеться це виправити. Водну стихію доведеться розбавити яскравим світлом, що символізує вогонь. Повісьте більше гірлянд — особливо там, де мало світла. Це повинно буде допомогти вам прогнати зневіру, тугу та втому. Також перед зустріччю нового 2023 року бажано поміняти лампочки у будинку на потужніші.

Не використовуйте підвісні елементи декору

У цей рас не варто використовувати іграшки та прикраси, які звисають зі стелі. Натомість краще сфокусуватися на прикрасі будинку за допомогою використання настільних та настінних іграшок, картин. З погляду фен-шуй це буде найкращий вибір.

Використовуйте натуральні матеріали

Кролик не любить пластику. Метал не підійде через те, що він погано поєднується із Водною стихією. Найкращий вибір на зустріч 2023 року — це дерев’яні іграшки та прикраси. Також можна використовувати керамічні вироби. Можна використовувати гілки живої ялинки, а також справжні шишки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як цьогоріч зустрічатиме новорічні свята Київ.