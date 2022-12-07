Рус

У які кольори і чим прикрасити ялинку, щоб залучити удачу у 2023-му році

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
5165
Як прикрасити ялинку до наступного 2023 року
Як прикрасити ялинку до наступного 2023 року. Фото slovesa.in.ua

Крім чорного кольору, стихію Води підкреслює і приваблює синій, блакитний, зелений, білий. Всі ці кольори повинні бути у вашому будинку удосталь

Новий рік зовсім близько, і саме час подумати про те, чим ви прикрашатимете свою ялинку. Ми вже розповідали, як ви можете прикрасити ялинку енергоефективно, проте варто нагадати, що ялинкові іграшки мають особливу енергетику, тому і прикраси потрібно вибирати ретельно, намагаючись задобрити символ наступного року. Які іграшки не можна вішати на ялинку цього року, ми вже писали, а тепер саме час розповісти, як правильно прикрасити ялинку до наступного року Чорного Водяного Кролика, щоб задобрити символ року та залучити удачу.

У який колір прикрасити ялинку

Чорний Кролик не говорить про те, що будинок потрібно оформляти у похмурому стилі. Цього разу треба діяти на противагу тварині. Експерти галузі біоенергетики наполегливо радять використовувати більше світлих тонів у прикрасі будинку. Можна, звісно, додати трохи чорного. Допускається гра із контрастом, але без виділення цього кольору як основного.

Крім чорного кольору, стихію Води підкреслює і приваблює синій, блакитний, зелений, білий. Всі ці кольори повинні бути у вашому будинку удосталь.

Лампочки та гірлянди

Якщо ви не любите гірлянди, то доведеться це виправити. Водну стихію доведеться розбавити яскравим світлом, що символізує вогонь. Повісьте більше гірлянд — особливо там, де мало світла. Це повинно буде допомогти вам прогнати зневіру, тугу та втому. Також перед зустріччю нового 2023 року бажано поміняти лампочки у будинку на потужніші.

Не використовуйте підвісні елементи декору

У цей рас не варто використовувати іграшки та прикраси, які звисають зі стелі. Натомість краще сфокусуватися на прикрасі будинку за допомогою використання настільних та настінних іграшок, картин. З погляду фен-шуй це буде найкращий вибір.

Використовуйте натуральні матеріали

Кролик не любить пластику. Метал не підійде через те, що він погано поєднується із Водною стихією. Найкращий вибір на зустріч 2023 року — це дерев’яні іграшки та прикраси. Також можна використовувати керамічні вироби. Можна використовувати гілки живої ялинки, а також справжні шишки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як цьогоріч зустрічатиме новорічні свята Київ.

Теги:
#Новий рік #Прикмета