Чому не можна спати на двох подушках: прикмети, про які потрібно знати

Велика кількість подушок на ліжку може призвести до бідності

Виявляється, можна спати "неправильно", а точніше так, що ваша енергетика лише погіршується, зупиняючи грошові потоки, щастя та успіх, які намагаються поринути у ваш будинок. Однією з причин невдач може бути ваше неправильне ставлення до подушок. Наприклад, на двох відразу спати не можна.

Як повідомляє Ukr.Media, нехтувати прикметами про подушки не варто, щоб ваш будинок не відвідували біди та нещастя. Пам’ятайте, що ваше ставлення до постільних речей значною мірою визначає ауру, яка пануватиме у вашому будинку.

Прикмети про подушки

Сон на двох подушках "загрожує" грошовими проблемами, незгодою між подружжям, а то й зовсім самотнім існуванням.

Категорично не можна сидіти на подушках — постільний "інвентар" може на вас "образитися", а потім зігнати весь свій негатив на тому, хто потім спатиме на ній.

Подушка – поганий подарунок. Тому брати такі речі в дар чи самому презентувати їх – не варто.

Не можна класти подушку на стіл навіть "на хвилиночку". За давньою прикметою — це до біди в сім’ї, а в гіршому випадку подібне може спровокувати несподіваний відхід когось із рідних.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому в жодному разі не можна давати віник сусідам. А ще дізнайтеся, чому не можна доїдати крихти і до чого призведе зайва ощадливість.