Не спіть на двох подушках водночас: цікава прикмета
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Не завжди дві подушки в одному ліжку – ознака сімейного благополуччя.
Про сімейне щастя та благополуччя говорить безліч прикмет. Щоб у будинку панували мир і взаєморозуміння, важливо дотримуватись правил не лише в період неспання, а й під час сну.
Існує цікава прикмета, пов’язана з подушками, точніше – з їхньою кількістю в ліжку. "Телеграф" розповість вам, чому не можна спати на двох подушках водночас.
Чим небезпечні дві подушки в ліжку: народні прикмети
- Самотньому чоловікові чи жінці категорично не рекомендується лежати на двох подушках під головою. Вважається, що так вони провокують свою долю на самотність.
- А от якщо дві подушки лежать поруч одна з одною – це, навпаки, може привернути супутника життя у дім самотньої людини. Парна річ виглядає як заклик для другої половинки.
- Якщо на двох подушках спить хтось із подружжя, це може стати неприємністю для сімейного життя. Наші пращури вважали, що така звичка виганяє чоловіка чи дружину не лише з подружнього ложа, а й з дому.
- До речі, існує ще прикмета, що сон на великій кількості подушок приверне неприємності та фінансові збитки.
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