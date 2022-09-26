Не спіть на двох подушках водночас: цікава прикмета

Не завжди дві подушки в одному ліжку – ознака сімейного благополуччя.

Про сімейне щастя та благополуччя говорить безліч прикмет. Щоб у будинку панували мир і взаєморозуміння, важливо дотримуватись правил не лише в період неспання, а й під час сну.

Існує цікава прикмета, пов’язана з подушками, точніше – з їхньою кількістю в ліжку. "Телеграф" розповість вам, чому не можна спати на двох подушках водночас.

Чим небезпечні дві подушки в ліжку: народні прикмети

Самотньому чоловікові чи жінці категорично не рекомендується лежати на двох подушках під головою. Вважається, що так вони провокують свою долю на самотність.

А от якщо дві подушки лежать поруч одна з одною – це, навпаки, може привернути супутника життя у дім самотньої людини. Парна річ виглядає як заклик для другої половинки.

Якщо на двох подушках спить хтось із подружжя, це може стати неприємністю для сімейного життя. Наші пращури вважали, що така звичка виганяє чоловіка чи дружину не лише з подружнього ложа, а й з дому.

До речі, існує ще прикмета, що сон на великій кількості подушок приверне неприємності та фінансові збитки.

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