Почему нельзя спать на двух подушках: приметы, о которых нужно знать

Большое количество подушек на кровати может привести к бедности

Оказывается, можно спать "неправильно", а точнее так, что ваша энергетика только ухудшается, приостанавливая денежные потоки, счастье и успех, которые пытаются проникнуть в ваш дом. Одной из причин неудач может быть ваше неправильное отношение с подушками. К примеру на двух сразу спать нельзя.

Как сообщает Ukr.Media, пренебрегать приметами про подушки не стоит, чтобы ваш дом не посещали беды и несчастья. Помните, что ваше отношение к постельным вещам в большой мере определяет ауру, которая будет царить в вашем доме.

Приметы про подушки

Сон на двух подушках "угрожает" денежными проблемами, несогласием между супругами, а то и совсем одиноким существованием.

Категорически нельзя сидеть на подушках — постельный "инвентарь" может на вас "обидеться", а после согнать весь свой негатив на том, кто потом будет спать на ней.

Подушка — плохой подарок. Поэтому брать такие вещи в дар или самому презентовать их – не стоит.

Нельзя класть подушку на стол даже "на минуточку". По давней примете — это до беды в семье, а в худшем случае, подобное может спровоцировать неожиданный уход кого-нибудь из родных.

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