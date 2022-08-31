Чому в жодному разі не можна давати віник сусідам: народна прикмета

Віник — не лише інвентар для прибирання, але ще й потужний оберіг для всієї родини.

Звичайні речі, якими ми щодня користуємося, навіть не замислюючись, часто мають набагато більше значення, ніж може здатися на перший погляд. "Телеграф" уже розповідав про те, наскільки сильним оберегом є віник у кожному будинку.

Але не менш важливою є прикмета, згідно з якою віник не можна віддавати з дому на сторону, іншим людям, навіть сусідам. Навіть якщо старий віник вам не потрібен, його слід викинути, але не віддавати в чужі руки.

Чому категорично не можна віддавати віник іншим людям: народні прикмети

Вважається, якщо ваш віник потрапить у сторонні руки, це може нашкодити і людям, і дому. Разом із мітлою людина віддає частину своєї енергетики, та її життєві сили виснажуються. Але й самі краще не беріть до себе чуже приладдя.

Також не можна позичати комусь віник навіть на деякий час. Придумайте ввічливий привід, щоб відмовити у такому проханні недбайливим сусідам – такий важливий інвентар завжди має бути в будинку.

Непотрібний старий віник слід або викинути на сміття, або віднести подалі від будинку і закинути в кущі — як робили за старих часів наші предки. Нестрашно, якщо органіка потрапить у землю, зате ваші заздрісники не зможуть використовувати віник для наведення порчі колишньому господарю.

Якщо ж викинути віник неподалік від оселі, його може підняти людина, яка вас знає. Тоді на господаря мітли чекають хвороби та травми. А ще сім’ю може мучити безсоння чи депресія.

Мало того, що не можна віддавати віник із дому, його небажано вручати у чужі руки навіть у власному домі. Не дозволяйте гостям допомагати вам мести підлогу, тому що такий ритуал позбавить вас удачі та везіння.

Зате якщо ви хочете відвадити від свого будинку неприємну для вас людину, вам також допоможе віник. Просто слідом за нею виметіть її сліди, коли вона піде.

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