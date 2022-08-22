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Чому в жодному разі не можна доїдати крихти — зайва ощадливість не до добра

Автор
Ольга Княжевич
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Чому не можна доїдати все до останньої крихти
Чому не можна доїдати все до останньої крихти

Хотіли заощадити, а вийшло навпаки – існує народна прикмета, яка забороняє доїдати все до останньої крихти.

Існує безліч народних прикмет і забобонів, знаючи які, можна убезпечити себе від злиднів та невдач, а то й зовсім розбагатіти. Причому можна наробити собі біди там, де навіть важко уявити – у цілком повсякденній та побутовій ситуації.

Часто після їжі на столі або в тарілці залишаються хлібні крихти. Здавалося б, немає нічого страшного, якщо відправити їх у рот, а не у відро для сміття. Але це не так: народна прикмета говорить, що робити цього категорично не варто.

Чому не можна доїдати все до останньої крихти

Наші пращури по-особливому чинили з крихтами. Як відомо, продукти харчування діставалися тяжкою працею, а ось неповажне ставлення до них вважалося блюзнірством.

Але якщо проявляти зайву ощадливість, можна "приклеїти" на себе цю властивість. Вважалося, що люди, які збирають усі крихти в долоню і потім кладуть їх собі в рот, гнівлять Бога і викликають на себе біди та неприємності. Адже, за народними спостереженнями, так зазвичай робили лише жебраки, змушені просити милостиню з простягнутою рукою.

Прикмета говорить: людина, яка доїдає крихти, а тим більше — ті, що залишилися після чужого шматка, ризикує незабаром сама піти по світу "з простягнутою рукою".

Найкраще зібрати крихти і віддати їх домашнім тваринам або висипати птахам.

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#Хліб #Забобони #Прикмети