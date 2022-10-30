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До чого падає ікона в оселі і чи можна її дарувати: відповіді у прикметах

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Народні прикмети та забобони, пов’язані з іконами Новина оновлена 30 жовтня 2022, 13:21
Народні прикмети та забобони, пов’язані з іконами. Фото freepik.com

Ікони є могутніми оберегами

Ікона є церковною атрибутикою і символом християнської віри, яку суворо заборонено викидати з дому. На неї поширюється не лише ця заборона.

Відомо, що ікони мають сильну енергетику і можуть впливати на життя людей. З цим предметом церкви пов’язано багато народних прикмет та забобонів, пише meta.

Народні прикмети про ікони:

  • Ікона впала в оселі – у сім’ї трапиться нещастя.
  • Ікону можна приймати як подарунок тільки від людей з добрими помислами.
  • Ікона розбилася – хтось із мешканців будинку серйозно захворіє.
  • Якщо ви знайшли ікону, її в жодному разі не можна приносити в оселю – принесе із собою неприємності.
  • Якщо чоловік увійшов до кімнати з іконою, він має зняти головний убір. Якщо він цього не зробить, накликає на мешканців будинку лихо.
  • Біля ікони не можна лаятись і лихословити.
  • Ікону в жодному разі не можна викидати. Якщо вона зламалася, рекомендується віддати її на реставрацію.
  • Ікони найкраще купувати у церкві. Якщо ви купили святий образ в іншому місці, його потрібно освятити.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому маленькі іконки не можна носити у гаманці. Люди помиляються щодо того, що таким чином можна вберегти себе та свої накопичення.

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#Прикмети #Народні прикмети #Ікони