До чого падає ікона в оселі і чи можна її дарувати: відповіді у прикметах
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Ікони є могутніми оберегами
Ікона є церковною атрибутикою і символом християнської віри, яку суворо заборонено викидати з дому. На неї поширюється не лише ця заборона.
Відомо, що ікони мають сильну енергетику і можуть впливати на життя людей. З цим предметом церкви пов’язано багато народних прикмет та забобонів, пише meta.
Народні прикмети про ікони:
- Ікона впала в оселі – у сім’ї трапиться нещастя.
- Ікону можна приймати як подарунок тільки від людей з добрими помислами.
- Ікона розбилася – хтось із мешканців будинку серйозно захворіє.
- Якщо ви знайшли ікону, її в жодному разі не можна приносити в оселю – принесе із собою неприємності.
- Якщо чоловік увійшов до кімнати з іконою, він має зняти головний убір. Якщо він цього не зробить, накликає на мешканців будинку лихо.
- Біля ікони не можна лаятись і лихословити.
- Ікону в жодному разі не можна викидати. Якщо вона зламалася, рекомендується віддати її на реставрацію.
- Ікони найкраще купувати у церкві. Якщо ви купили святий образ в іншому місці, його потрібно освятити.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому маленькі іконки не можна носити у гаманці. Люди помиляються щодо того, що таким чином можна вберегти себе та свої накопичення.