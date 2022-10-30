До чого падає ікона в оселі і чи можна її дарувати: відповіді у прикметах

Ікони є могутніми оберегами

Ікона є церковною атрибутикою і символом християнської віри, яку суворо заборонено викидати з дому. На неї поширюється не лише ця заборона.

Відомо, що ікони мають сильну енергетику і можуть впливати на життя людей. З цим предметом церкви пов’язано багато народних прикмет та забобонів, пише meta.

Народні прикмети про ікони:

Ікона впала в оселі – у сім’ї трапиться нещастя.

– у сім’ї трапиться нещастя. Ікону можна приймати як подарунок тільки від людей з добрими помислами.

тільки від людей з добрими помислами. Ікона розбилася – хтось із мешканців будинку серйозно захворіє.

– хтось із мешканців будинку серйозно захворіє. Якщо ви знайшли ікону, її в жодному разі не можна приносити в оселю – принесе із собою неприємності.

її в жодному разі не можна приносити в оселю – принесе із собою неприємності. Якщо чоловік увійшов до кімнати з іконою , він має зняти головний убір. Якщо він цього не зробить, накликає на мешканців будинку лихо.

, він має зняти головний убір. Якщо він цього не зробить, накликає на мешканців будинку лихо. Біля ікони не можна лаятись і лихословити.

Ікону в жодному разі не можна викидати . Якщо вона зламалася, рекомендується віддати її на реставрацію.

. Якщо вона зламалася, рекомендується віддати її на реставрацію. Ікони найкраще купувати у церкві. Якщо ви купили святий образ в іншому місці, його потрібно освятити.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому маленькі іконки не можна носити у гаманці. Люди помиляються щодо того, що таким чином можна вберегти себе та свої накопичення.