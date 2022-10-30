К чему падает икона в доме и можно ли ее дарить: ответы в приметах

Иконы являются могущественными оберегами

Икона является той церковной атрибутикой и символом христианской веры, которую строго запрещено выбрасывать из дома. На нее распространяется не только этот запрет.

Известно, что иконы обладают сильной энергетикой и могут влиять на жизнь людей. С этим предметом церкви связано много народных примет и суеверий, пишет meta.

Народные приметы про иконы:

Икона упала в доме – в семье случиться несчастье.

– в семье случиться несчастье. Икону можно принимать в качестве подарка только от людей с добрыми помыслами.

только от людей с добрыми помыслами. Икона разбилась – кто-то из жителей дома серьезно заболеет.

– кто-то из жителей дома серьезно заболеет. Если вы нашли икону, ее ни в коем случае нельзя приносить в дом - принесет с собой неприятности.

ее ни в коем случае нельзя приносить в дом - принесет с собой неприятности. Если мужчина вошел в комнату с иконой , он должен снять головной убор. Если он этого не сделает, навлечет на жителей дома беду.

, он должен снять головной убор. Если он этого не сделает, навлечет на жителей дома беду. Возле иконы нельзя ругаться и сквернословить.

Икону ни в коем случае нельзя выбрасывать . Если она сломалась, рекомендуется отдать ее на реставрацию.

. Если она сломалась, рекомендуется отдать ее на реставрацию. Иконы лучше всего покупать в церкви. Если вы купили святой образ в другом месте, его нужно освятить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему маленькие иконки нельзя носить в кошельке. Люди ошибаются насчет того, что таким образом можно уберечь себя и свои накопления.