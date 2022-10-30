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К чему падает икона в доме и можно ли ее дарить: ответы в приметах

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Народные приметы и суеверия, связанные с иконами Новость обновлена 30 октября 2022, 13:21
Народные приметы и суеверия, связанные с иконами. Фото freepik.com

Иконы являются могущественными оберегами

Икона является той церковной атрибутикой и символом христианской веры, которую строго запрещено выбрасывать из дома. На нее распространяется не только этот запрет.

Известно, что иконы обладают сильной энергетикой и могут влиять на жизнь людей. С этим предметом церкви связано много народных примет и суеверий, пишет meta.

Народные приметы про иконы:

  • Икона упала в доме – в семье случиться несчастье.
  • Икону можно принимать в качестве подарка только от людей с добрыми помыслами.
  • Икона разбилась – кто-то из жителей дома серьезно заболеет.
  • Если вы нашли икону, ее ни в коем случае нельзя приносить в дом - принесет с собой неприятности.
  • Если мужчина вошел в комнату с иконой, он должен снять головной убор. Если он этого не сделает, навлечет на жителей дома беду.
  • Возле иконы нельзя ругаться и сквернословить.
  • Икону ни в коем случае нельзя выбрасывать. Если она сломалась, рекомендуется отдать ее на реставрацию.
  • Иконы лучше всего покупать в церкви. Если вы купили святой образ в другом месте, его нужно освятить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему маленькие иконки нельзя носить в кошельке. Люди ошибаются насчет того, что таким образом можно уберечь себя и свои накопления.

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