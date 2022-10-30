К чему падает икона в доме и можно ли ее дарить: ответы в приметах
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Иконы являются могущественными оберегами
Икона является той церковной атрибутикой и символом христианской веры, которую строго запрещено выбрасывать из дома. На нее распространяется не только этот запрет.
Известно, что иконы обладают сильной энергетикой и могут влиять на жизнь людей. С этим предметом церкви связано много народных примет и суеверий, пишет meta.
Народные приметы про иконы:
- Икона упала в доме – в семье случиться несчастье.
- Икону можно принимать в качестве подарка только от людей с добрыми помыслами.
- Икона разбилась – кто-то из жителей дома серьезно заболеет.
- Если вы нашли икону, ее ни в коем случае нельзя приносить в дом - принесет с собой неприятности.
- Если мужчина вошел в комнату с иконой, он должен снять головной убор. Если он этого не сделает, навлечет на жителей дома беду.
- Возле иконы нельзя ругаться и сквернословить.
- Икону ни в коем случае нельзя выбрасывать. Если она сломалась, рекомендуется отдать ее на реставрацию.
- Иконы лучше всего покупать в церкви. Если вы купили святой образ в другом месте, его нужно освятить.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему маленькие иконки нельзя носить в кошельке. Люди ошибаются насчет того, что таким образом можно уберечь себя и свои накопления.