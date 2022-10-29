Чи можна стригтися вагітним і купувати речі до народження дитини: що кажуть народні прикмети
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Згідно з повір’ями, деякі дії можуть змінити долю ще ненародженого малюка
У народі вважають, що під час вагітності кожній жінці потрібно дотримуватися особливої обережності. Щоб уберегти себе і дитину від негативу, необхідно дотримуватися народних прикмет про вагітність.
Є в народі правила, яких панночкам в "цікавому положенні" дотримуватися необхідно. Про це пише meta.
Прикмети та забобони про вагітність:
- Не можна шити та в’язати – дитина може народитися хворою.
- Не можна купувати до народження дитини речі – це може перешкоджати народженню.
- Щоб дитина була здоровою, потрібно якомога довше приховувати від сторонніх свою вагітність.
- Під час вагітності не можна стригти волосся – ви можете вкоротити життєвий шлях дитини.
- Не можна сидіти на порозі – у дитину може вселитися чужа душа.
- Переступати через поліно – до важких пологів.
- Щоб дитина народилася щасливою, не можна нікому називати день пологів.
- Провідуючи породілля, треба з собою приносити хліб – це обіцяє дитині гарне майбутнє.
Раніше "Телеграф" писав, як визначити стать майбутньої дитини за прикметами.
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