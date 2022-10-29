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Чи можна стригтися вагітним і купувати речі до народження дитини: що кажуть народні прикмети

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Прикмети та забобони про вагітність Новина оновлена 29 жовтня 2022, 12:11
Прикмети та забобони про вагітність. Фото pixabay.com

Згідно з повір’ями, деякі дії можуть змінити долю ще ненародженого малюка

У народі вважають, що під час вагітності кожній жінці потрібно дотримуватися особливої обережності. Щоб уберегти себе і дитину від негативу, необхідно дотримуватися народних прикмет про вагітність.

Є в народі правила, яких панночкам в "цікавому положенні" дотримуватися необхідно. Про це пише meta.

Прикмети та забобони про вагітність:

  • Не можна шити та в’язати – дитина може народитися хворою.
  • Не можна купувати до народження дитини речі – це може перешкоджати народженню.
  • Щоб дитина була здоровою, потрібно якомога довше приховувати від сторонніх свою вагітність.
  • Під час вагітності не можна стригти волосся – ви можете вкоротити життєвий шлях дитини.
  • Не можна сидіти на порозі – у дитину може вселитися чужа душа.
  • Переступати через поліно – до важких пологів.
  • Щоб дитина народилася щасливою, не можна нікому називати день пологів.
  • Провідуючи породілля, треба з собою приносити хліб – це обіцяє дитині гарне майбутнє.

Раніше "Телеграф" писав, як визначити стать майбутньої дитини за прикметами.

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#Вагітність #Прикмети #Народні прикмети