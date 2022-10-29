Чи можна стригтися вагітним і купувати речі до народження дитини: що кажуть народні прикмети

Згідно з повір’ями, деякі дії можуть змінити долю ще ненародженого малюка

У народі вважають, що під час вагітності кожній жінці потрібно дотримуватися особливої обережності. Щоб уберегти себе і дитину від негативу, необхідно дотримуватися народних прикмет про вагітність.

Є в народі правила, яких панночкам в "цікавому положенні" дотримуватися необхідно. Про це пише meta.

Прикмети та забобони про вагітність:

Не можна шити та в’язати – дитина може народитися хворою.

– дитина може народитися хворою. Не можна купувати до народження дитини речі – це може перешкоджати народженню.

– це може перешкоджати народженню. Щоб дитина була здоровою, потрібно якомога довше приховувати від сторонніх свою вагітність .

. Під час вагітності не можна стригти волосся – ви можете вкоротити життєвий шлях дитини.

– ви можете вкоротити життєвий шлях дитини. Не можна сидіти на порозі – у дитину може вселитися чужа душа.

Переступати через поліно – до важких пологів.

– до важких пологів. Щоб дитина народилася щасливою, не можна нікому називати день пологів .

. Провідуючи породілля, треба з собою приносити хліб – це обіцяє дитині гарне майбутнє.

Раніше "Телеграф" писав, як визначити стать майбутньої дитини за прикметами.