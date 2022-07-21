До чого падає ікона за прикметами

У народі вважають, що це точно до недобрих звісток чи справ

З іконами пов’язано багато народних прикмет та забобонів. Раніше ми писали, чому не можна викидати ікону з дому. Тепер розповідаємо, до чого впала ікона та що робити, щоб уникнути лиха.

Ікона – це образ, який супроводжує вірянина все життя, тому її падіння багато хто, особливо старше покоління, пов’язують з майбутнім приходом невдач, бід і навіть смерті когось з близьких.

До чого падає церковна ікона

Згідно з народними прикметами, падіння ікони пов’язане з темною силою, що загрожує величезним лихом. Може статися розлад у сім’ї, втрата роботи. Проте церква не має детального трактування такої ситуації.

Православні віряни вважають, що падіння ікони – це знак, який вказує Бог на духовне падіння людини. Одне повір’я свідчить, що в оселі живе нечиста сила, а там, де впала ікона, перебуває потік негативної енергії.

У будь-якому випадку, якщо ви боїтеся, що з вами чи вашими близькими може статися якась біда, краще сходити до церкви та прочитати молитву перед іконою, що впала у вашому домі.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому носіння чужого хрестика не віщує нічого поганого.