Убив старшого брата і тиждень жив із його тілом: на Сумщині засудили братовбивцю

Через тиждень після події чоловік зателефонував до поліції, поскаржившись на "сморід" у кімнаті вбитого.

У Сумській області, яка періодично зазнає ударів стихії і страждає від обстрілів російських окупантів, нещодавно суд виніс вирок людині, що вбила рідного брата, завдавши три удари молотком.

Про це повідомили у прокуратурі області.

"Охтирська окружна прокуратура підтримала публічне звинувачення щодо 48-річного чоловіка, який позбавив життя рідного брата та тиждень проживав у квартирі з його тілом", — сказано у повідомленні правоохоронців.

Сама кривава подія сталася задовго до початку війни – ще 27 листопада 2020 року у місті Охтирка. Між двома рідними братами, які мешкали в одній квартирі, виникла сварка, під час якої молодший тричі вдарив старшого молотком по голові.

Від травм 51-річний потерпілий помер на місці події. При цьому чоловік вирішив нікому не повідомляти про вбивство. Бездушне тіло брата він переніс до його кімнати, де й залишив на ліжку.

Лише 5 грудня того ж року чоловік зателефонував до поліції та повідомив, що з кімнати брата він чує сморід. Прибувши на виклик, співробітники поліції виявили тіло потерпілого.

У суді обвинувачений свою провину заперечував і наполягав на тому, що брата, швидше за все, побили на вулиці невідомі перед тим, як він повернувся додому, і саме в тому причина смерті. А про те, що чоловік лежав у своїй кімнаті, він наче б то не знав.

Проте за результатами зібраних доказів суд визнав підозрюваного винним в умисному вбивстві брата та засудив його до 11 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що вбивство рідної людини сталося на Львівщині: там брат убив сестру, завдавши їй ударів цеглиною, а потім поліном.