Народила і жорстоко вбила: на Бердичівщині винесли вирок жінці

Дитина померла через кілька хвилин після народження

У Житомирській області суд завершив справу про вбивство матір'ю власного новонародженого сина на початку квітня 2022 року. Як зазначається, жінка визнана неосудною і буде проходити примусове лікування в психіатрічній лікарні.

Про це повідомила пресслужба Бердичівського міського районного суду Житомирської області. Вони розповідають, що 38-річна жінка самотужки народила хлопчика і завдала йому 6 ударів тупим предметом по голові. Після цього вона викинула тіло в колодязь на території закинутого обійстя.

Тіло дитини пролежало там понад місяць перш, ніж було знайдено. Судово-медичні експерти визначили, що малюк народився доношеним, був живим після пологів, а час між моментом народження і смерті становить всього кілька хвилин.

"Під час досудового розслідування породіллю відправили на стаціонарну комісійну психіатричну експертизу, яка засвідчила: на час інкримінованого злочину жінка страждала на розумову відсталість, через що була позбавлена здатності усвідомлювати свої дії та керувати ними. У судовому засіданні вона вказала, що не розуміє, що на неї тоді найшло, та розповіла, як після пологів пішла вилити з відра помиї, а потім узяла дитину і викинула її", — йдеться в повідомленні.

Суд визнав доведеним те, що мати в стані неосудності вчинила суспільно небезпечне діяння, передбачене статтею 117 КК України, та ухвалив застосування до неї примусових заходів медичного характеру. Жінку буде госпіталізовано до психіатричного лікувального закладу із суворим наглядом.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Рівненській області домашній улюбленець загриз немовля. Дитина не мала шансів вижити внаслідок укусів.