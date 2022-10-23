Убил старшего брата и неделю жил с его телом: в Сумской области осудили братоубийцу

Через неделю после происшествия мужчина позвонил в полицию, пожаловавшись на "вонь" в комнате убитого

В Сумской области, которая периодически испытывает удары стихии и страдает от обстрелов русских оккупантов, недавно суд вынес приговор человеку, убившему родного брата тремя ударами молотком.

Об этом сообщили в прокуратуре области.

"Ахтырская окружная прокуратура поддержала публичное обвинение в отношении 48-летнего мужчины, который лишил жизни родного брата и неделю проживал в квартире с его телом", — сказано в сообщении правоохранителей.

Само кровавое событие произошло задолго до начала войны — еще 27 ноября 2020 года в городе Ахтырка. Между двумя родными братьями, проживавшими в одной квартире, возникла ссора, во время которой младший трижды ударил старшего молотком по голове.

От полученных травм 51-летний потерпевший скончался на месте происшествия. При этом мужчина решил никому не сообщать об убийстве. Бездыханное тело брата он перенес в его комнату, где и оставил на кровати.

Только 5 декабря того же года мужчина позвонил в полицию и сообщил, что из комнаты брата он слышит вонь. Прибыв по вызову, сотрудники полиции обнаружили тело потерпевшего.

В суде обвиняемый свою вину отрицал и настаивал на том, что брата, скорее всего, избили на улице неизвестные перед тем, как он вернулся домой, и именно в этом причина смерти. А о том, что мужчина лежал в своей комнате, он якобы не знал.

Однако по результатам собранных доказательств суд признал подозреваемого виновным в умышленном убийстве брата и приговорил к 11 годам лишения свободы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что убийство родного человека произошло во Львовской области: там брат убил сестру, нанеся ей удары кирпичом, а затем поленом.