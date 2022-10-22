Чому не можна цілуватися на порозі: прикмети, що передвіщають сварки та хвороби

Одні прикмети про поріг обіцяють розставання, інші — везіння в дорозі

З порогом пов’язано безліч народних прикмет та забобонів. У язичницькі часи він вважався кордоном, що відокремлює потойбічний світ від світу живих. Раніше саме тут зберігали прах померлих людей, щоб душі охороняли мешканців від зла. Щоб не потурбувати хранителей, люди серйозно ставилися до порога і намагалися не вчиняти дій, які б призвели до негативних наслідків. Адже багато хто чув про те, що не можна сидіти на порозі або передавати щось через поріг? Також є й інші повір’я, які обіцяють неприємності.

У народі вірять, щоб не накликати неприємності та біди на себе та свою сім’ю, потрібно пам’ятати про деякі важливі заборони, пов’язані з порогом будинку, пише meta.

Народні прикмети про поріг:

Сидіти на порозі – до появи недоброзичливців чи розставання з коханою людиною.

– до появи недоброзичливців чи розставання з коханою людиною. Передавати комусь через поріг речі – сварка із цією людиною.

– сварка із цією людиною. Стояти на порозі з відчиненими дверима – щастя та достаток можуть залишити оселю.

– щастя та достаток можуть залишити оселю. Поріг почав скрипіти – до хвороб.

– до хвороб. Цілуватися з коханою людиною на порозі – до великої сварки чи розставання.

– до великої сварки чи розставання. Якщо ви на виході переступите поріг правою ногою, вам пощастить у дорозі.

вам пощастить у дорозі. Передавати через поріг гроші – це може призвести до матеріальних труднощів.

– це може призвести до матеріальних труднощів. Розмовляти на порозі – конфлікт у сім’ї.

Спіткнутися об поріг, виходячи – у дорозі з вами станеться неприємна ситуація.

– у дорозі з вами станеться неприємна ситуація. Спіткнутися об поріг після приходу додому – до сварок у сім’ї.

Як захистити будинок від негативу, а мешканців від порчі

Щоб захистити сім’ю від порчі та пристріту, потрібно тричі на рік посипати поріг сіллю.

потрібно тричі на рік посипати поріг сіллю. Щоб позбутися негативу в оселі, потрібно тричі обмести поріг віником.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому залишати ключі у замку не можна. Езотерики стверджують, що це погана прикмета.