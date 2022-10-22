Почему нельзя целоваться на пороге: приметы, предвещающие ссоры и болезни
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Одни приметы про порог сулят расставание, другие — везение в дороге
С порогом связано множество народных примет и суеверий. В языческие времена он считался границей, отделяющей потусторонний мир от мира живых. Раньше именно в этом месте хранили прах умерших людей, чтобы души охраняли жильцов от зла. Чтобы не побеспокоить хранителей, люди серьезно относились к порогу и старались не совершать действия, которые могли бы привести к негативным последствиям. Ведь многие слышали о том, что нельзя сидеть на пороге или передавать что-то через порог? Также есть и другие поверья, которые сулят неприятности.
В народе верят, чтобы не навлечь неприятности и беды на себя и свою семью, нужно помнить о некоторых важных запретах, связанных с порогом дома, пишет meta.
Народные приметы о пороге:
- Сидеть на пороге – к появлению недоброжелателей или расставанию с любимым человеком.
- Передавать кому-то через порог вещи – ссора с этим человеком.
- Стоять на пороге с открытой дверью – счастье и достаток могут покинуть дом.
- Порог начал скрипеть – к болезням.
- Целоваться с любимым человеком на пороге – к крупной ссоре или расставанию.
- Если вы на выходе переступите порог правой ногой, вам повезет в дороге.
- Передавать через порог деньги – это действие может привести к материальным трудностям.
- Разговаривать на пороге – конфликт в семье.
- Споткнуться о порог, выходя – в пути с вами случится неприятная ситуация.
- Споткнуться о порог по приходу домой – к ссорам в семье.
Как защитить дом от негатива, а жильцов от порчи
- Чтобы защитить семью от порчи и сглаза, нужно трижды в год посыпать порог солью.
- Чтобы избавиться от негатива в доме, нужно трижды обмести порог веником.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему оставлять ключи в замке нельзя. Эзотерики утверждают, что это плохая примета.