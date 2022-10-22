Почему нельзя целоваться на пороге: приметы, предвещающие ссоры и болезни

Одни приметы про порог сулят расставание, другие — везение в дороге

С порогом связано множество народных примет и суеверий. В языческие времена он считался границей, отделяющей потусторонний мир от мира живых. Раньше именно в этом месте хранили прах умерших людей, чтобы души охраняли жильцов от зла. Чтобы не побеспокоить хранителей, люди серьезно относились к порогу и старались не совершать действия, которые могли бы привести к негативным последствиям. Ведь многие слышали о том, что нельзя сидеть на пороге или передавать что-то через порог? Также есть и другие поверья, которые сулят неприятности.

В народе верят, чтобы не навлечь неприятности и беды на себя и свою семью, нужно помнить о некоторых важных запретах, связанных с порогом дома, пишет meta.

Народные приметы о пороге:

Сидеть на пороге – к появлению недоброжелателей или расставанию с любимым человеком.

– к появлению недоброжелателей или расставанию с любимым человеком. Передавать кому-то через порог вещи – ссора с этим человеком.

– ссора с этим человеком. Стоять на пороге с открытой дверью – счастье и достаток могут покинуть дом.

– счастье и достаток могут покинуть дом. Порог начал скрипеть – к болезням.

– к болезням. Целоваться с любимым человеком на пороге – к крупной ссоре или расставанию.

– к крупной ссоре или расставанию. Если вы на выходе переступите порог правой ногой, вам повезет в дороге.

вам повезет в дороге. Передавать через порог деньги – это действие может привести к материальным трудностям.

– это действие может привести к материальным трудностям. Разговаривать на пороге – конфликт в семье.

Споткнуться о порог, выходя – в пути с вами случится неприятная ситуация.

– в пути с вами случится неприятная ситуация. Споткнуться о порог по приходу домой – к ссорам в семье.

Как защитить дом от негатива, а жильцов от порчи

Чтобы защитить семью от порчи и сглаза, нужно трижды в год посыпать порог солью.

нужно трижды в год посыпать порог солью. Чтобы избавиться от негатива в доме, нужно трижды обмести порог веником.

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