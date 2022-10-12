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Прикмети про двері: які знаки не можна ігнорувати, щоб не накликати лиха

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Народні прикмети про двері — як уникнути біди Новина оновлена 12 жовтня 2022, 12:05
Народні прикмети про двері — як уникнути біди

Наші предки вважали двері порталом між світами

Наші пращури вірили, що двері — це своєрідний портал між паралельними світами, перехід зі світу живих у світ мертвих. Вони набули містичного відтінку.

Існують популярні народні прикмети, що відносяться до дверей. Як пише meta, одні з повір’їв віщують біду, інші залучають до будинку гроші.

Народні прикмети про двері

  • Вхідні двері несподівано відчиняються – чекає нещастя або серйозне життєве випробування.
  • Двері почали скрипіти – чекає переїзд.
  • Гість зачинив двері на замок – на мешканців будинку обрушиться нещастя.
  • У двері постукали, а там нікого немає – злі сили намагаються проникнути у житло. Такий знак не можна ігнорувати. Необхідно прибрати в будинку та запалити біля вхідних дверей білу свічку.
  • Якщо ви надовго їдете з дому, закрийте всі штори та двері, які є у квартирі, щоб не привернути до себе плітки.
  • Біля дверей з’явилося павутиння – отримаєте несподіваний прибуток.
  • Незаміжнім дівчатам слід замикати двері, інакше чоловік питиме.

Раніше ми розповідали, чому годинник не можна викидати з дому. А також, чому не можна дарувати наручний годинник іншій людині.

Теги:
#Прикмети #Двері #Народні прикмети