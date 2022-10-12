Прикмети про двері: які знаки не можна ігнорувати, щоб не накликати лиха
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Наші предки вважали двері порталом між світами
Наші пращури вірили, що двері — це своєрідний портал між паралельними світами, перехід зі світу живих у світ мертвих. Вони набули містичного відтінку.
Існують популярні народні прикмети, що відносяться до дверей. Як пише meta, одні з повір’їв віщують біду, інші залучають до будинку гроші.
Народні прикмети про двері
- Вхідні двері несподівано відчиняються – чекає нещастя або серйозне життєве випробування.
- Двері почали скрипіти – чекає переїзд.
- Гість зачинив двері на замок – на мешканців будинку обрушиться нещастя.
- У двері постукали, а там нікого немає – злі сили намагаються проникнути у житло. Такий знак не можна ігнорувати. Необхідно прибрати в будинку та запалити біля вхідних дверей білу свічку.
- Якщо ви надовго їдете з дому, закрийте всі штори та двері, які є у квартирі, щоб не привернути до себе плітки.
- Біля дверей з’явилося павутиння – отримаєте несподіваний прибуток.
- Незаміжнім дівчатам слід замикати двері, інакше чоловік питиме.
Раніше ми розповідали, чому годинник не можна викидати з дому. А також, чому не можна дарувати наручний годинник іншій людині.