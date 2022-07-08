Чому не можна залишати ключі у замковій щілині: про це мало хто знає
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Народні прикмети забороняють залишати ключ у замку дверей
З ключами у народі пов’язано багато прикмет та забобонів, адже здавна наші предки надавали великого значення цьому предмету. Раніше ми писали, що в жодному разі не можна робити з ключами, щоб не накликати на себе лихо. Тепер розповідаємо, чому їх не можна залишати у замковій щілині.
Езотерики стверджують, що залишати ключ у замку, вдень чи вночі, є поганим знаком, пише Ukr.Media.
Чому не можна залишати ключ у замку — прикмети
- По-перше, ця прикмета вказує на те, що будинок або квартиру незабаром можуть пограбувати.
- Якщо ключ зламався у замку, це говорить про те, що житло пригледіли злодії. Тому цій ситуації можна запобігти.
- Зламаний ключ може також вказувати на те, що раніше у квартиру вже хтось проникав, але з якихось причин пограбувати її не вдалося. Будьте уважні, щоб така спроба більше не повторилася.
Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити перед дзеркалом, щоб не викликати лиха.