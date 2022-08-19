Чому не можна сидіти на порозі: забобон, який не обіцяє нічого доброго

Раніше саме в цьому місці зберігали прах померлих людей

У більшості культур поріг пов’язаний із загальною енергетикою будинку та благополуччям його мешканців. Згідно з багатьма повір’ями, поріг є кордоном, що відокремлює потойбічний світ від нашого. Звідси і виникли всілякі забобони, які стверджують, що не можна сидіти або стояти на порозі.

Саме вхідні двері захищають житло від негативу, що проникає ззовні, пише vseznayko. Є люди, які вважають, що душі померлих можуть допомагати чи шкодити мешканцям будинку.

Чому не можна сидіти на порозі

Прихильники вчення феншуй зазначають, що поріг будинку має сакральне значення. Раніше вважали, що добрі духи оселі живуть під ґанком. Тому сидінням на порозі людина може розгнівати хранителів, а це спричиняє багато бід для мешканців цього будинку. Крім того, на думку шанувальників східного вчення, заборона пов’язана із негативною енергетикою "ши". Тобто, сидіння на порозі порушує циркуляцію енергій, гармонію, позбавляє будинок та його мешканців здоров’я, фінансового благополуччя, спокою.

У наших предків був звичай, згідно з яким прах померлих родичів закопували біля будинку, тому це місце ставало своєрідною межею між двома світами мертвих та живих.

Чому не можна стояти на порозі будинку

Поріг вважається початком шляху, тому нерішуча затримка навряд чи обіцяє успіх у починаннях. Надалі людина, яка стоїть на порозі, стає нерішучою. Їй буде складно визначитися із вибором супутника життя, праці, захоплень.

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