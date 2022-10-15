Вдарив сина кілька разів ножем у груди: під Харковом затримано чоловіка, який скоїв страшне вбивство під час окупації

"Народна міліція" окупантів затримувала підозрюваного, але потім закрила справу

Після деокупації низки районів Харківщини правоохоронцям доводиться розслідувати цілу купу злочинів, які були скоєні під час беззаконня, яке принесла в Україну російська армія.

Одним із таких випадків стало і вбивство 30-річного чоловіка, яке скоїв його рідний батько, повідомили у поліції області.

"Поліцейські Ізюмського районного управління поліції встановили, що злочин було скоєно під час окупації міста Ізюм. 14 травня близько 20:00 між 50-річним місцевим жителем та його сином виникла сварка", — сказано в повідомленні.

За інформацією поліцейських, під час суперечки підозрюваний схопив зі столу ножа та завдав рідному синові кілька смертельних ударів у грудну клітку. 30-річний постраждалий помер на місці. Так звана "народна міліція Ізюма" затримала ймовірного вбивцю, та за кілька днів відпустила.

Але оскільки зло у будь-якому разі має бути покаране, то тепер уже справжні, українські правоохоронці провели власне розслідування та порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 15 років.

Чоловіку повідомили про підозру

11 жовтня зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У поліції зазначають, що всі злочини, скоєні під час окупації населених пунктів, будуть виявлені та розкриті, а правопорушники відповідатимуть згідно з чинним законодавством.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Харківській області чоловік убив колишню дружину та поранив її нового співмешканця.