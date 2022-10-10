Зустрів старого знайомого та … вбив його: на Харківщині судитимуть 20-річного хлопця
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Після вбивства молодик утік до обласного центру, де переховувався від правоохоронців
У звільненій від ворога Харківської області сталася подія, яка відбулася ще до масштабного нападу ворога на Україну: днями правоохоронці з’ясували обставини вбивства 38-річного чоловіка, який проживав в одному з районів області.
Про це йдеться у повідомленні обласної прокуратури.
"Богодухівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 20-річного раніше судимого чоловіка за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України)", — сказано в повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 3 січня цього року молодик приїхав до свого батька в село Огульці Валківського району, де вирішив зустрітися зі старим знайомим. У ході зустрічі між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодик вихопив ніж і завдав удару в шию 38-річному господареві будинку, від чого той помер на місці.
Після вбивства молодик утік до Харкова, де ховався від правоохоронців. Але після проведеної розшукової роботи ймовірного вбивцю було виявлено у Шевченківському районі міста і зараз він перебуває під вартою.
Обвинувальний акт направлено до Валківського районного суду області, і якщо провину підозрюваного буде доведено, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув'язнення.
Раніше "Телеграф" розповідав про інше вбивство на побутовому ґрунті: на Рівненщині чоловік зарізав односельця.