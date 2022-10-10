Зустрів старого знайомого та … вбив його: на Харківщині судитимуть 20-річного хлопця

Після вбивства молодик утік до обласного центру, де переховувався від правоохоронців

У звільненій від ворога Харківської області сталася подія, яка відбулася ще до масштабного нападу ворога на Україну: днями правоохоронці з’ясували обставини вбивства 38-річного чоловіка, який проживав в одному з районів області.

Про це йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

"Богодухівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 20-річного раніше судимого чоловіка за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України)", — сказано в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 3 січня цього року молодик приїхав до свого батька в село Огульці Валківського району, де вирішив зустрітися зі старим знайомим. У ході зустрічі між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодик вихопив ніж і завдав удару в шию 38-річному господареві будинку, від чого той помер на місці.

На місці передбачуваного злочину

Після вбивства молодик утік до Харкова, де ховався від правоохоронців. Але після проведеної розшукової роботи ймовірного вбивцю було виявлено у Шевченківському районі міста і зараз він перебуває під вартою.

Обвинувальний акт направлено до Валківського районного суду області, і якщо провину підозрюваного буде доведено, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

Раніше "Телеграф" розповідав про інше вбивство на побутовому ґрунті: на Рівненщині чоловік зарізав односельця.