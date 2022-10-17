Душила проволокой, а затем ударила ножом: под Днепром девушка убила 45-летнего сожителя

Если вина подозреваемая будет доказана, ей светит от 7 до 15 лет лишения свободы

В страдающем от ударов оккупантов городе Никополе Днепропетровской области на днях произошло убийство 45-летнего мужчины, чье тело с ножевым ранением было обнаружено 12 октября в принадлежащей ему квартире.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Проводя расследование, полицейские установили, что мужчина жил с 21-летней девушкой, которая исчезла сразу после убийства.

Впоследствии правоохранителям удалось установить, что 8-го октября сожители употребляли алкоголь и между ними возникла ссора, которая затем перешла в рукоприкладство.

В пылу борьбы девушка начала душить мужчину проволокой, а затем нанесла ему смертельное ножевое ранение в шею, от которого он скончался.

После этого подозреваемая скрылась с места преступления и несколько дней скрывалась в селе в Никопольском районе.

Дом, где произошло убийство

Установив обстоятельства преступления, правоохранители разыскали подозреваемую.

14 октября злоумышленнице сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее "Телеграф" сообщал о другом жутком случае, который произошло в соседней с Днепропетровщиной Донецкой области: мужчина заявился к бывшей жене и убил ее сожителя топором, а самой же экс-супруге пытался вырвать глаз.