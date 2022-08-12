Спати ногами до дверей: що означає повір’я і чи обіцяє воно нещастя

Розповідаємо, чому розташування задньої спинки ліжка у бік дверного отвору вважається поганою прикметою

У світі існує багато різних прикмет і повір’їв щодо того, чи можна фотографувати сплячих людей, чому не можна спати відразу на двох подушках, а також, чому в жодному разі не можна спати у бік дверей. Останній забобон має своє пояснення, адже таким чином покійний залишає дім.

Здавна вірили, що люди, які сплять ногами до дверей, залучають у свою долю невдачі та погане самопочуття, пише dekonte. Як у слов’янській, так і в скандинавській міфології двері вважалися воротами у темний світ, звідки можуть прийти злі сутності та заволодіти душею та тілом людини. Також вірили, що сплячий ногами до дверей може накликати швидку смерть.

Прихильники вчення фен-шуй теж не радять спати ногами до дверей. Вважається, що це сприяє порушенню енергетичних потоків, і енергія, яка циркулює в тілі людини, може втекти через двері.

Зазначимо, що одні люди не вірять у подібні забобони, інші беруть до уваги багатовікову традицію. Нерідко відбувається так, що людина, яка довгі роки спала ногами до дверей і чудово почувалася, після знайомства з прикметою починає відчувати нездужання. Найчастіше це через самонавіювання.

Додамо, що є речі, які притягують негативну енергію немов магніт. Наприклад, дзеркало, що тріснуло, може стати причиною постійних невдач. Також важливо, де і як дзеркало розташоване в кімнаті.