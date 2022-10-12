Приметы о дверях: какие знаки нельзя игнорировать, чтобы не навлечь беду
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Наши предки считали дверь порталом между мирами
Наши предки верили, что дверь — это своеобразный портал между параллельными мирами, переход из мира живых в мир мертвых. Они приобрели мистический оттенок.
Существуют популярные народные приметы, относящиеся к дверям. Как пишет meta, одни из поверий предвещают беду, другие привлекают в дом деньги.
Народные приметы о дверях
- Входная дверь неожиданно открывается – ждет несчастье или серьезное жизненное испытание.
- Дверь начала скрипеть – ждет переезд.
- Гость закрыл дверь на замок – на жильцов дома обрушится несчастье.
- В дверь постучали, а там никого нет – злые силы пытаются проникнуть в жилье. Такой знак нельзя игнорировать. Необходимо убраться в доме и зажечь возле входной двери белую свечу.
- Если вы надолго уезжаете из дома, закройте все шторы и двери, которые есть в квартире, чтобы не привлечь к себе сплетни.
- Возле дверей появилась паутина – получите неожиданную прибыль.
- Незамужним девушкам следует запирать дверь, иначе муж будет пить.
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