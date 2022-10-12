Приметы о дверях: какие знаки нельзя игнорировать, чтобы не навлечь беду

Наши предки считали дверь порталом между мирами

Наши предки верили, что дверь — это своеобразный портал между параллельными мирами, переход из мира живых в мир мертвых. Они приобрели мистический оттенок.

Существуют популярные народные приметы, относящиеся к дверям. Как пишет meta, одни из поверий предвещают беду, другие привлекают в дом деньги.

Народные приметы о дверях

Входная дверь неожиданно открывается – ждет несчастье или серьезное жизненное испытание.

– ждет несчастье или серьезное жизненное испытание. Дверь начала скрипеть – ждет переезд.

Гость закрыл дверь на замок – на жильцов дома обрушится несчастье.

– на жильцов дома обрушится несчастье. В дверь постучали, а там никого нет – злые силы пытаются проникнуть в жилье. Такой знак нельзя игнорировать. Необходимо убраться в доме и зажечь возле входной двери белую свечу.

– злые силы пытаются проникнуть в жилье. Такой знак нельзя игнорировать. Необходимо убраться в доме и зажечь возле входной двери белую свечу. Если вы надолго уезжаете из дома, закройте все шторы и двери, которые есть в квартире, чтобы не привлечь к себе сплетни.

Возле дверей появилась паутина – получите неожиданную прибыль.

– получите неожиданную прибыль. Незамужним девушкам следует запирать дверь, иначе муж будет пить.

Ранее мы рассказывали, почему часы нельзя выбрасывать из дому. А также, почему нельзя дарить наручные часы другому человеку.