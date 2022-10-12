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Приметы о дверях: какие знаки нельзя игнорировать, чтобы не навлечь беду

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Народные приметы о дверях - как избежать беды Новость обновлена 12 октября 2022, 12:05
Народные приметы о дверях - как избежать беды

Наши предки считали дверь порталом между мирами

Наши предки верили, что дверь — это своеобразный портал между параллельными мирами, переход из мира живых в мир мертвых. Они приобрели мистический оттенок.

Существуют популярные народные приметы, относящиеся к дверям. Как пишет meta, одни из поверий предвещают беду, другие привлекают в дом деньги.

Народные приметы о дверях

  • Входная дверь неожиданно открывается – ждет несчастье или серьезное жизненное испытание.
  • Дверь начала скрипеть – ждет переезд.
  • Гость закрыл дверь на замок – на жильцов дома обрушится несчастье.
  • В дверь постучали, а там никого нет – злые силы пытаются проникнуть в жилье. Такой знак нельзя игнорировать. Необходимо убраться в доме и зажечь возле входной двери белую свечу.
  • Если вы надолго уезжаете из дома, закройте все шторы и двери, которые есть в квартире, чтобы не привлечь к себе сплетни.
  • Возле дверей появилась паутина – получите неожиданную прибыль.
  • Незамужним девушкам следует запирать дверь, иначе муж будет пить.

Ранее мы рассказывали, почему часы нельзя выбрасывать из дому. А также, почему нельзя дарить наручные часы другому человеку.

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